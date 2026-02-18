Η ανακοίνωση της αστυνομίας για την επιχείρηση στο ΑΠΘ - Δίωξη των 38 συλληφθέντων

Ανακοίνωση της αστυνομίας σχετικά με την επιχείρηση που έλαβε χώρα χθες, Τρίτη (17/02) στον χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και τη σύλληψη των 38 ατόμων.

«Βραδινές ώρες χθες (17-02-2026) ομάδα ατόμων αφίχθηκε σε χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για εκδήλωση – προβολή ταινίας, όπου παρά την ενημέρωσή τους σχετικά με την υποχρέωση αποχώρησής τους μετά από συγκεκριμένη ώρα, αρνήθηκαν να φύγουν» αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

«Κατόπιν αιτήματος συνδρομής προκειμένου να εφαρμοσθεί η κείμενη νομοθεσία, αστυνομικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο κατάλληλου σχεδιασμού, πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 38 άτομα, εκ των οποίων τα 36 πλησίον του Αλεξάνδρειου Αθλητικού Μελάθρου και 2 σε χώρο του Α.Π.Θ., ενώ προσήχθησαν ακόμη 10 άτομα, για τα οποία δεν προέκυψε εμπλοκή στην υπόθεση και αποχώρησαν» συμπληρώθηκε.

Όπως γίνεται γνωστό, σε βάρος των δεκάδων συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης για το αδίκημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας, ενώ 33 εξ αυτών που «αρνήθηκαν να συνεργαστούν στη δακτυλοσκόπησή τους και κατηγορούνται επιπλέον για το αδίκημα της απείθειας».