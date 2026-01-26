Η ανακοίνωση της Βιολάντα για τη φωτιά στα Τρίκαλα: «Άγνωστα τα αίτια»

Ανακοίνωση από την εταιρεία Βιολάντα αναφορικά με τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο εργοστάσιό της στα Τρίκαλα και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις εργαζόμενες.

«Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία» σημειώνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, που σημειώνει πως οι Αρχές παραμένουν στο σημείο και συνεχίζεται η επιχείρηση.

«Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους» αναφέρεται - δεν είχαν εντοπιστεί, ακόμα, οι νεκρές εργαζόμενες εντός του κτιρίου.

«Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια» καταλήγει η εταιρεία.