Η απάντηση Παπαχλιμίντζου μετά την ένταση με τον Γεωργιάδη: «Δεν θα σχολιάσουμε κάτι - Κρινόμαστε όλοι»

Νέο επεισόδιο προστέθηκε στη δημόσια αντιπαράθεση που ξέσπασε χθες στον αέρα της εκπομπής «Συνδέσεις», όταν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αντέδρασε έντονα σε ερώτηση του δημοσιογράφου Κώστα Παπαχλιμίντζου σχετικά με τη συνεχιζόμενη σύγκρουσή του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Κατά τη χθεσινή συνέντευξη, ο υπουργός κατηγόρησε τον δημοσιογράφο για «ισαποστακισμό», λέγοντας πως «εξομοιώνει θύτη και θύμα», ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αν εγώ σε πω τιποτένιο σκουλήκι που τα παίρνεις κι εσύ μου απαντήσεις, τσακωνόμαστε ή υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου;».

Ο κ. Γεωργιάδης συνέχισε λέγοντας πως «φοβάστε πολύ» και πως η στάση του δημοσιογράφου ήταν «χυδαία», επιμένοντας ότι δεν δέχεται να εξομοιωθεί με την κ. Κωνσταντοπούλου.

Σήμερα (19/2), ο Κώστας Παπαχλιμίντζος τοποθετήθηκε σύντομα και χωρίς διάθεση κλιμάκωσης: «Εμείς δεν θα σχολιάσουμε κάτι. Έχουμε ένα προνόμιο ως δημοσιογράφοι και ως παρουσιαστές να μιλάμε εκείνη την ώρα, και αν κάποιος μας λέει κάτι, απαντάμε με τον τρόπο που κρίνουμε ότι πρέπει να απαντήσουμε και κρινόμαστε στη συνέχεια». Με αυτή τη φράση, ο δημοσιογράφος έκλεισε το θέμα από την πλευρά του, αφήνοντας την κρίση στο κοινό και αποφεύγοντας να επανέλθει στην ένταση της προηγούμενης ημέρας.