Η απάντηση του Νίκου Κοκλώνη για το κύκλωμα απάτης μέσω ΦΠΑ: «Δεν έχω εμπλοκή»

Την στιγμή που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακουργηματικές και πλημμεληματικές πράξεις σε βάρος των συλληφθέντων για το κύκλωμα με την έκδοση εικονικών τιμολογίων, που φέρεται να κέρδισε εκατομμύρια ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ, ο γνωστός επιχειρηματίας και τηλεπαρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης απαντά για την εμπλοκή του ονόματός του.

Συγκεκριμένα οι συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί στο ανακριτή και οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν σχετίζονται με την σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, την απάτη, την φοροδιαφυγή καθώς με την παράνομη οπλοκατοχή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ο Νίκος Κοκλώνης, περνώντας σε δηλώσεις σήμερα, 1/10 διεψεύδει κάθε εμπλοκή του ονόματος του στο κύκλωμα εικονικών συναλλαγών, τονίζοντας πως ουδέποτε υπήρξε ο ίδιος, ή εταιρεία συμφερόντων του, αποδέκτης τέτοιων τιμολογίων.

Ο τηλεπαρουσιαστής προειδοποίησε πώς θα προβεί στην δικαιοσύνη αν αναπαραχθούν ανακρίβειες και συκοφαντίες για εκείνον και για τις εταιρείες συμφερόντων του.

Η ανακοίνωση του Νίκου Κοκλώνη

«Το τελευταίο 24ωρο κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης αναφορές περί δήθεν εμπλοκής μου σε κύκλωμα που εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, οι οποίες μόνο στόχο έχουν να θίξουν την προσωπικότητά μου, την ηθική και επαγγελματική μου πορεία και να πλήξουν τη φήμη εταιρειών στις οποίες συμμετέχω ή τις οποίες διευθύνω.

Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις για αυτό το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Κάθε συναλλαγή εταιρείας συμφερόντων μου για την οποία έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό είναι πραγματική, έχει δε ελεγχθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά εταιρικά όργανα.

Εξάλλου, είναι γνωστό ότι συναλλαγές εταιρειών συμφερόντων μου έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα και εξονυχιστικά και από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να προκύψει μέχρι σήμερα οτιδήποτε μεμπτό. Αυτονόητο, βεβαίως, ότι κάθε επιπλέον έλεγχος είναι καλοδεχούμενος.

Εφεξής, η αναπαραγωγή τέτοιων ψευδών και ανακριβειών για εμένα προσωπικά ή εταιρείες συμφερόντων μου, μόνο σε δόλο μπορεί να αποδοθεί, θα απαντηθεί δε με κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να προστατεύσω τη φήμη και την αξιοπιστία μου».

Απάτη ΦΠΑ: Πώς δρούσε η οργάνωση

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε συστηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, μέσω σύστασης «εικονικών» εταιρειών και δήλωσης ανύπαρκτων εικονικών και εμπορικών συναλλαγών μεταξύ αυτών, σε διάφορες περιοχές εντός και εκτός Αττικής.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, ευρεία αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν 18 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά.

Οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή δομή και οργάνωση, η οποία διέπραττε συστηματικές φορολογικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου με διαφορετική μεθοδολογία ανά χρονική περίοδο δράσης, προκειμένου τα μέλη να αιτούνται επιστροφές μεγάλων χρηματικών ποσών από τις φορολογικές Αρχές της χώρας, οι οποίες αφορούσαν είτε τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είτε παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος, ενώ χρησιμοποιούσαν γι' αυτό ανύπαρκτες εταιρείες.

