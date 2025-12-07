Η αποκάλυψη του Αλέξη Παπαχελά στην «Καθημερινή» για την υγεία του

Ο γνωστός δημοσιογράφος Αλέξης Παπαχελάς μίλησε με ειλικρίνεια για τη μάχη που δίνει καθημερινά με τον καρκίνο του προστάτη, μέσα από άρθρο του στην «Καθημερινή της Κυριακής».

Με τίτλο «Ο καρκίνος δεν είναι μυστικό», περιγράφει τη στιγμή της διάγνωσης, το σοκ και το άγχος που ένιωσε, παρά το γεγονός ότι οι στατιστικές δείχνουν πως η συγκεκριμένη μορφή καρκίνου αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά στις μέρες μας.

«Είναι μια ασθένεια που σε περικυκλώνει από παντού, και σε τακτά χρονικά διαστήματα μοιάζει με επιδημία. Τη νιώθουμε σαν επιδημία», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο Παπαχελάς αναφέρεται επίσης στα «κουσούρια» των ανδρών, τονίζοντας πως συχνά αποφεύγουν να μιλούν ανοιχτά για θέματα υγείας, επειδή φοβούνται μήπως η συζήτηση ακουστεί «γέρικη».

Στο κλείσιμο του άρθρου, προτρέπει όλους τους άνδρες να κάνουν τακτικά το τεστ PSA και να μειώνουν το άγχος τους. Υπογραμμίζει ότι κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος μετά τη διάγνωση, καθώς η ιατρική αποτελεί ισχυρό σύμμαχο.

«Σπάνια γράφω για προσωπικά ζητήματα, γιατί συνήθως δεν αφορούν κανέναν άλλον. Επιπλέον, ό,τι γράφεις για τέτοια θέματα μπορεί εύκολα να γίνει τροφή για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να σου χαρίσει μερικά ειρωνικά σχόλια του τύπου “δεν ψοφάτε να τελειώνουμε;”», εξηγεί.

Ο ίδιος επιμένει ότι μιλά δημόσια για να σπάσει το ταμπού που κάνει όσους ακούν για πρώτη φορά τη διάγνωση να νιώθουν μόνοι και τρομαγμένοι.

«Ούτε μόνοι είναι, ούτε πρέπει να αισθάνονται τρομαγμένοι σε μια εποχή που η ιατρική κερδίζει συνεχώς έδαφος στη μάχη με τον καρκίνο. Η ενημέρωση είναι το καλύτερο αντίδοτο στον φόβο», γράφει.

Φέρνει μάλιστα ως παράδειγμα τον λόρδο Κάμερον, ο οποίος είχε πει: «Ας είμαστε ειλικρινείς, στους άνδρες δεν αρέσει να μιλούν για την υγεία τους. Και μας αρέσει να αναβάλλουμε όσα πρέπει να κάνουμε».

Ο Παπαχελάς σχολιάζει ότι ο ανδρικός εγωισμός και η αναβλητικότητα συχνά οδηγούν σε επικίνδυνες καταστάσεις: «Είναι πολύ εύκολο κάτι απλό και περιορισμένο να εξελιχθεί σε περίπλοκο και επικίνδυνο».

Κλείνοντας, υπενθυμίζει: «Όσες δουλειές κι αν έχετε, όσο ανίκητοι κι αν νιώθετε, μην ξεχνάτε να κάνετε το τεστ PSA και να ακολουθείτε τις οδηγίες του γιατρού σας. Αν οι στατιστικές σας συμπεριλάβουν, μιλήστε γι’ αυτό, είναι σημαντικό».

Με μια δόση χιούμορ, προσθέτει: «Ο γιατρός μού συνέστησε να μειώσω το άγχος. Του υποσχέθηκα ότι κάποια στιγμή θα ξεκινήσω την παρατήρηση πουλιών και τη γιόγκα στην ύπαιθρο. Προς το παρόν, όμως, θα προτιμήσω τα τσίπουρα με φίλους».