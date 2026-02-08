Η απολογία δεν έπεισε: Προφυλακιστέα η δασκάλα γιόγκα - «10 χρόνια με κατηγορούν»

Προφυλακιστέα κρίθηκε η 56χρονη δασκάλα γιόγκα, η οποία κατηγορείται ότι τοποθετούσε αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς σε οχήματα συγγενών και γνωστών της.

Στην απολογία της αρνήθηκε κατηγορηματικά τις πράξεις που της αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι εδώ και χρόνια βρίσκεται στο στόχαστρο ανθρώπων του περιβάλλοντός της. Ισχυρίστηκε ότι πριν από τη σύλληψή της δεν είχε μόνιμη κατοικία και μετακινούνταν σε ξενοδοχεία σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ενώ τόνισε πως κατά τον χρόνο των επιθέσεων βρισκόταν αλλού.

Αναφέρθηκε επίσης σε προσωπικές δυσκολίες, λέγοντας ότι έχει διακοπεί η επικοινωνία με τον γιο της και ότι ζήτησε η ίδια να εξεταστεί από ψυχίατρο.

Παρά τους ισχυρισμούς της, ανακριτής και εισαγγελέας δεν πείστηκαν και αποφάσισαν την προφυλάκισή της.