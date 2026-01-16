Η αστυνομία «χτενίζει» την περιοχή του Ζωγράφου για τη Λόρα: Ποιος «καλύπτει» τα ίχνη του κοριτσιού

Όπως έχουν δείξει οι μέχρι τώρα μαρτυρίες και αποσπάσματα από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει τη 16χρονη Λόρα, τα ίχνη της κοπέλας αναζητούνται ακόμα στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου φαίνεται να παραμένει.

Τώρα, η αστυνομία «χτενίζει» τους δρόμους της περιοχής για οποιοαδήποτε ένδειξη, τη στιγμή που νέα στοιχεία προκύπτουν για τη νεαρή, τα οποία ίσως βοηθήσουν στην κατανόηση των κινήτρων της.

Όπως μεταφέρει το Action 24, οι αρχές εκτιμούν πως η εξεύρεση της 16χρονης, αν και παραμένει στην περιοχή, είναι δύσκολη καθώς φέρεται να έχει βρει στέγη, με κάποιο πρόσωπο πιθανότατα να τη βοηθά να διαφύγει του εντοπισμού.

Οι έρευνες για τη 16χρονη Λόρα

Σε πρώτο χρόνο οι αρχές ελέγχουν οποιαδήποτε καταλύματα προς ενοικίαση και Airbnb της περιοχής θα μπορούσε να έχει νοικιάσει η νεαρή, χωρίς να έχουν βρει ίχνη.

Διαβάστε ακόμα: Νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα σε καμπίνα πλοίου – Έδεσε εκτάκτως στο λιμάνι του Λαυρίου

Ένα ακόμα σκέλος των ερευνών επικεντρώνεται στο προφίλ της, συγκεκριμένα στους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να φύγει από το σπίτι της και να διακόψει κάθε επαφή και επικοινωνία με τους δικούς της.

Σε αυτό το πλαίσιο ελέγχονται οι πολλαπλοί λογαρασμοί της στα social media για ενδείξεις του σκοπού της, ενώ εκτιμάται, με βάση τον τρόπο που «διέφυγε», πως οι κινήσες της ήταν προσεκτικά σχεδιασμένες.

Χαρακτηριστικά, είχε ήδη απενεργοποιήσει όλους τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ήδη γνώριζε πώς θα κινηθεί, ακόμα και πόσα χρήματα θα χρειαστεί να δαπανήσει, καθώς σταματούσε σε συγκεκριμένες στάσεις για να πουλήσει αντικείμενά της.