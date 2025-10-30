Η δασκάλα που έγινε viral στην παρέλαση για τον πιο απλό λόγο: Υποκλίνομαι στη Στέλλα μας

Μία τόσο απλή κίνηση μπορεί να ανταποδώσει τόσο μεγάλη ευγνωμοσύνη; Κι όμως... Όταν στις μέρες μας έχει χαθεί κάθε αξία, μία κίνηση που δείχνει φροντίδα, που αποδεικνύει πόσο νοιάζεσαι και αγαπάς αυτό που κάνεις, πιστοποιεί και τι άνθρωπος είσαι.

Μία εκπαιδευτικός από τη Σαλαμίνα, η Στέλλα Καρατζά, έγινε viral στο διαδίκτυο για τον πιο σωστό λόγο.

Όταν είδε στον μαθητή της, που συνόδευε στην παρέλαση, να έχουν λυθεί τα κορδόνια του, αμέσως έσκυψε να του τα δέσει η ίδια, δεν τον άφησε να ασχοληθεί με κάτι άλλο, πλην της παρέλασης, καθώς κρατούσε και την ταμπέλα με το όνομα του σχολείου και φυσικά δεν το άφησε στην τύχη του, προλαμβάνοντας και τυχόν ατυχήματα.

Η φωτογραφία της ημέρας από την παρέλαση | Μάριος Θεοχάρης

Η φωτογραφία είναι από τον Μάριο Θεοχάρη και την δημοσίευσε η εφημερίδα «Ανατροπές».

Μάλιστα, την είδαν τόσο οι γονείς της Στέλλας όσο και του μικρού μαθητή.

Η μητέρα του παιδιού την ευχαρίστησε που φρόντισε τον γιο της, ενώ ο πατέρας της Στέλλας έγραψε πόσο υπερήφανος είναι για το παιδί του. Φυσικά στα σχόλια, του έδωσαν συγχαρητήρια δεκάδες για την κόρη του.

Κάποιες φορές πρέπει να τονίζουμε και τα αυτονόητα.

