Η δομή της «κερδοσκοπικής εγκληματικής οργάνωσης Ιμάμογλου» και το κατηγορητήριο της δικαιοσύνης

Η τουρκική δικαιοσύνη έδωσε στη δημοσιότητα, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, τη δομή της αποκαλούμενης «κερδοσκοπικής εγκληματικής οργάνωσης Ιμάμογλου», στο πλαίσιο της δίωξης που ασκήθηκε εις βάρος του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που παρουσίασε ο Γενικός Εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης, ο Ιμάμογλου και άλλα 401 άτομα κατηγορούνται για συμμετοχή σε δίκτυο διαφθοράς, το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημιά ύψους 160 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών (περίπου 3,81 δισ. δολάρια) στο κράτος, σε διάστημα δέκα ετών.

To κατηγορητήριο και οι ποινές

Όπως μετέδωσε το CNNTurk, ο Γενικός Εισαγγελέας Ακίν Γκουρλέκ δήλωσε ότι η έρευνα έχει ολοκληρωθεί και πως οι αρχές έχουν συντάξει ένα κατηγορητήριο 3.900 σελίδων, στο οποίο περιγράφονται 143 ξεχωριστές ποινικές πράξεις που αποδίδονται σε 402 υπόπτους.

Για τον Ιμάμογλου, η εισαγγελία ζητά ποινή κάθειρξης από 828 έως και 2.352 έτη, για 143 διαφορετικά περιστατικά.

Το CNNTurk επισημαίνει ότι εκατοντάδες μέλη και εκλεγμένοι αξιωματούχοι του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), στο οποίο ανήκει ο Ιμάμογλου, αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες σχετικές με διαφθορά. Το κόμμα, ωστόσο, χαρακτηρίζει τη διαδικασία πολιτικά υποκινούμενη και αντιδημοκρατική.

Η δομή της οργάνωσης

Σε ανακοίνωσή της, η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανέφερε:

«Στο εισαγωγικό μέρος του κατηγορητηρίου περιγράψαμε τη δομή της εγκληματικής οργάνωσης. Υπάρχουν έξι ηγέτες της οργάνωσης. Η πλειονότητα των ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων έχει ήδη αποκρυπτογραφηθεί. Επειδή ο Εκρέμ Ιμάμογλου θεωρείται αρχηγός, είναι υπεύθυνος και για τα εγκλήματα των υπολοίπων μελών. Ο Μεχμέτ Πεχλιβάν αναγνωρίζεται ως μέλος της οργάνωσης. Αυτή η σημαντική υπόθεση πρέπει να επιλυθεί το συντομότερο δυνατό».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, 92 από τους υπόπτους χαρακτηρίζονται ως ενεργά μέλη της οργάνωσης, ενώ οι υπόλοιποι φέρονται να έχουν εμπλακεί σε συναφή εγκλήματα χωρίς να ανήκουν επισήμως στο ίδιο δίκτυο.