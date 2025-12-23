Η Ελλάδα κορυφαίος γαστρονομικός προορισμός της Ευρώπης το 2026: Ποια περιοχή ξεχώρισε

Η νέα λίστα «Best Places to Eat» του Conde Nast Traveller παρουσιάζει τους κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς για το 2026 και μας ταξιδεύει από τη Μεσόγειο μέχρι την Άπω Ανατολή, για να καταλήξει βέβαια...στην Ελλάδα.
Το διάσημο περιοδικό ξεχώρισε 10 προορισμούς που υπόσχονται να προσφέρουν μια αξέχαστη γαστρονομική εμπειρία στους ταξιδιώτες τη νέα χρονιά. Η λίστα περιλαμβάνει μόνο δύο προορισμούς στην Ευρώπη, με έναν ελληνικό να βρίσκεται στη δεύτερη θέση.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- Χάθηκε για 7 χρόνια και βρήκαν τη μούμια του σε καμινάδα: Κανείς δεν ξέρει πώς πέθανε ο Τζος Μάντοξ
- Ανήκω στην Gen Z και όχι δεν είμαι «πολύ ευαίσθητη» - Στερεότυπα για τη γενιά μας που δεν ισχύουν (πάντα)
- Θώδη για Οικονομόπουλο: «Το τραγούδι αυτό δεν είναι χριστιανικό, να μην το ξαναπεί»
- Οι 2 έκτακτες αλλαγές στο Καλημέρα Ελλάδα για να σωθούν τα νούμερα το 2026
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.