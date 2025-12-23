Μενού

Η Ελλάδα κορυφαίος γαστρονομικός προορισμός της Ευρώπης το 2026: Ποια περιοχή ξεχώρισε

Σύμφωνα με τη νέα λίστα του Conde Nast Traveller, ο νούμερο ένα γαστρονομικός προορισμός της Ευρώπης βρίσκεται στην Ελλάδα.

Ντάκος
Ελληνική διατροφή | Shutterstock
Η νέα λίστα «Best Places to Eat» του Conde Nast Traveller παρουσιάζει τους κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς για το 2026 και μας ταξιδεύει από τη Μεσόγειο μέχρι την Άπω Ανατολή, για να καταλήξει βέβαια...στην Ελλάδα.

Το διάσημο περιοδικό ξεχώρισε 10 προορισμούς που υπόσχονται να προσφέρουν μια αξέχαστη γαστρονομική εμπειρία στους ταξιδιώτες τη νέα χρονιά. Η λίστα περιλαμβάνει μόνο δύο προορισμούς στην Ευρώπη, με έναν ελληνικό να βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

