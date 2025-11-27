Η επιστολή εργαζομένων για τα κενά ασφαλείας στη διοίκηση της ΣΤΑΣΥ 5 μέρες πριν το δυστύχημα στον Πειραιά

Μια σοβαρή καταγγελία ήρθε στο φως από εργαζομένους προς τον CEO της ΣΤΑΣΥ, η οποία έκανε λόγο για «αδιαφορία σχετικά με θέματα που αφορούν την Υγεία και την Ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων» και εστάλη πέντε μέρες πριν το τραγικό δυστύχημα στον Πειραιά με θύμα έναν εργαζόμενο στον ΗΣΑΠ.

Όπως φαίνεται από την καταγγελία, η διοίκηση γνώριζε για την επικινδυνότητα του χώρου και κατ' επέκταση για το ότι υπήρχαν θέματα που θα μπορούσαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση την ασφάλεια των εργαζομένων.

Το δεκασέλιδο υπόμνημα που συντάχθηκε και εστάλη στις 21 Νοεμβρίου αναφέρει μεταξύ άλλων: «Σήμερα στη ΣΤΑ.ΣΥ. υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα με την έλλειψη προσωπικού, ενώ το υπάρχον προσωπικό φέρει σημαντική κόπωση, εργάζεται πολλές χιλιάδες ώρες επιπλέον του κανονικού ωραρίου, δεν λαμβάνει τις προβλεπόμενες ημέρες άδειας ή και ανάπαυσης και παράλληλα, σε αρκετά μεγάλο ποσοστό είναι υπέργηρο για τη θέση εργασίας που κατέχει.»

«Τα ευέλικτα ωράρια και η υπερωριακή απασχόληση, που αφορούν πλήθος ειδικοτήτων, έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της κόπωσης, τις διαταραχές στον ύπνο, που με τη σειρά τους μπορεί να οδηγήσουν σε έλλειψη συγκέντρωσης και υπνηλία κατά τη διάρκεια της εργασίας, γεγονός που συνεπάγεται την αύξηση των κινδύνων πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων [...]

Ουσιαστικά, η σημερινή κατάσταση στη ΣΤΑ.ΣΥ. χαρακτηρίζεται από ωράρια χωρίς κανέναν κανόνα, λόγω της "διευθέτησης" του χρόνου εργασίας και της ελαστικής εργασίας γενικότερα όπως επί παραδείγματι η υπερωριακή εργασία, όπου στο τελικό σύνολο ωρών ανά εβδομάδα πολλοί από τους εργαζόμενους ξεπερνούν κατά πολύ το 40ωρο», αναφέρει το υπόμνημα που δημοσιεύτηκε στο 920.gr.

Καταγγελία εργαζομένων: «Τα 22 σημεία που μαρτυρούν τα ανύπαρκτα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων»

Επιπλέον, στην καταγγελία καταγράφονταν συνολικά 22 σημεία, που επιβεβαιώνουν ότι είναι ανύπαρκτα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων.

Συγκεκριμένα αναφέρονταν ο γερασμένος στόλος, οι ανεπαρκείς έλεγχοι, οι ακατάλληλες υποδομές, ενώ όσον αφορά τους εργαζόμενους ξεχώριζαν οι καταγγελίες για υποστελέχωση αλλά και χαμηλούς μισθούς, που τους αναγκάζουν να δουλεύουν υπερωριακά, με κίνδυνο τη ζωή τους.

Το δυστύχημα στον Πειραιά πέντε ημέρες μετά

Υπενθυμίζεται ότι, πέντε μέρες μετά, στις 26 Νοεμβρίου, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του 50χρονος αρχιτεχνίτης καταπλακώθηκε από μηχανήματα, στον Πειραιά.

Στο σημείο έσπευσαν Πυροσβεστική Πυροσβεστικής, ΕΛ.ΑΣ και του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο Τζάνειο. Κατά πληροφορίες, ήταν εν ζωή στο ασθενοφόρο όμως κατέληξε στο νοσοκομείο.

