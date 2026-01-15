«Ιστορική μέρα» χαρακτηρίστηκε η σημερινή καθώς έλαβε χώρα η τελετή υποδοχής της φρεγάτας Belharra «Κίμων».

Στην τελετή έδωσε το παρών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, οι οποίοι συνομίλησαν με το πλήρωμα και επισκέφθηκαν τη γέφυρα του πλοίου.

Ήδη οι Ένοπλες Δυνάμεις προετοιμάζονται για την επόμενη μέρα, προκειμένου να τεθεί η φρεγάτα σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Φρεγάτα Belharra «Κίμων»: Οι στόχοι του Πολεμικού Ναυτικού

Οι στόχοι του Πολεμικού Ναυτικού, όπως επισημαίνει ο Alpha, για το τρέχον διάστημα είναι οι εξής:

Εκπαίδευση πληρώματος

Ενσωμάτωση στο στόλο

Συμμετοχή σε ασκήσεις

Συνεργασία με άλλα πλοία

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν θα είναι «μόνη της» η φρεγάτα Κίμων καθώς η Ελλάδα αναμένεται να πάρει ακόμη δύο πλοία: «Νέαρχος» και «Φορμίων» θα αποκτηθούν το 2026, ενώ μέχρι το 2028 αναμένεται και η τέταρτη φρεγάτα «Θεμιστοκλής».

Διαβάστε επίσης: Ιωάννης Κιζάνης: Ποιος είναι ο κυβερνήτης της νέας φρεγάτας «Κίμων»

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της φρεγάτας

Για μια πολύ ισχυρή φρεγάτα έκανε λόγο ο Νίκος Δένδιας σήμερα. Η φρεγάτα αποτελεί την πιο σύγχρονη φρεγάτα στην Ευρώπη και το τελικό στάδιο ξεπέρασε τις προσδοκίες του Πολεμικού Ναυτικού όπως αναφέρεται και στο Mega.

Η φρεγάτα, η οποία στοίχισε ένα δισεκατομμύριο ευρώ έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μήκος: 122 μέτρα

Εμβέλεια Αντιεροπορικού Ραντάρ 500 χλμ.

Δυνατότητα παρακολούθησης έως και 800 εναερίων στόχων ταυτόχρονα

Αντιεροπορικοί πύραυλοι ASTER με εμβέλεια 30χλμ - 150 χλμ

Πύραυλοι Κρουζ ELSA

Ανθυποβριχιακό Σύστημα

Τορπίλες

Ανθυποβριχιακό Ελικόπτερο

Δένδιας: «Έως το 2030 θα έχουμε τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία του ελληνισμού»

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παραχώρησε συνέντευξη στον ANT1 και προχώρησε σε δηλώσεις για τη σημερινή ημέρα αλλά και για τις επόμενες φρεγάτες που θα έχει το Πολεμικό Ναυτικό μέχρι το 2028.

«Και οι τέσσερεις φρεγάτες “Belharra” θα φτάσουν στο επίπεδο “Standard 2++”, δηλαδή και οι τέσσερεις φρεγάτες στο τέλος της μέρας θα φέρουν στρατηγικά όπλα και ειδικά τον νέο πύραυλο “ELSA”» υπογράμμισε ο υπουργός.

«Σταδιακά, ο πύραυλος αυτός θα τοποθετηθεί και οι ανάλογοι εκτοξευτές, οι “Silver 70”, θα τοποθετηθούν και στις τέσσερις φρεγάτες μας. Οι τέσσερεις αυτές φρεγάτες πλέον θα είναι οι ισχυρότερες φρεγάτες που υπάρχουν στον πλανήτη Γη. Ακούγεται υπερβολικό. Σας διαβεβαιώ δεν είναι υπερβολικό. Είναι ακριβώς έτσι», πρόσθεσε.

Όπως είπε στη συνέχεια ο κ. Δένδιας, οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας, πρόκειται να περάσουν σε μια νέα εποχή κι αυτό σχετίζεται με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα από τη Βουλή.

«Έως το 2030, θα έχουμε τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία του ελληνισμού, απολύτως ικανές να αποτρέψουν οποιονδήποτε σκεφτεί να απειλήσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», συμπλήρωσε.

Σε ότι αφορά τις αντιδράσεις της Άγκυρας για την ενίσχυση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, τόσο στη θάλασσα όσο και στον αέρα, υπογράμμισε ότι, «Η Άγκυρα δεν έχει λόγο να εκνευρίζεται. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Το ανάποδο συμβαίνει».