Ιωάννης Κιζάνης: Ποιος είναι ο κυβερνήτης της νέας φρεγάτας «Κίμων»

Η φρεγάτα «Κίμων» εντάχθηκε σήμερα και επίσημα στο ελληνικό δυναμικό και όλοι χειροκρότησαν ένα «σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό και την Εθνική Άμυνα».

Ποιος είναι όμως ο άνθρωπος πίσω από τη φραγάτα Belharra; Ο λόγος για τον Ιωάννη Κιζάνη, στέλεχος με μακρά διαδρομή στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο οποίος θα είναι και ο πρώτος κυβερνήτης του «Κίμωνα».

Ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης, με καταγωγή από την Αθήνα, αποφοίτησε το 2000 από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ως αρχηγός της τάξεώς του. Στα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας του υπηρέτησε σε μεγάλα πλοία επιφανείας, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα κυβερνήτη σε Ταχέα Περιπολικά Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, αποκτώντας επιχειρησιακή εμπειρία σε απαιτητικά περιβάλλοντα.

Φρεγάτα «Κίμων»: Η υποδοχή στο Σαρωνικό

Ιστορική ήταν η μέρα σήμερα με την υποδοχή της φρεγάτας στον Σαρωνικό. Στην τελετή

παρέστησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, οι οποίοι συνομίλησαν με το πλήρωμα και επισκέφθηκαν τη γέφυρα του πλοίου.

Τον «Κίμωνα» υποδέχθηκαν εν πλω έξι πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, το ιστορικό θωρηκτό Αβέρωφ και η τριήρης Ολυμπιάς, σε μια τελετή υψηλού συμβολισμού.