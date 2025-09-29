Η Express πήγε σε ένα ελληνικό νησί και δεν μπορεί να το ξεπεράσει: «Χορταστικό σουβλάκι και στιφάδο με μοσχάρι»

Η Κέρκυρα είναι ένα νησί που βρίσκεται στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας. Τουρίστες από όλη την Ευρώπη, ιδίως οι Βρετανοί, το προτιμούν καθώς υπάρχουν απευθείας πτήσεις από πολλά μεγάλα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Express σε δημοσίευμά της, μνημονεύει το καταπράσινο τοπίο και τις παρθένες παραλίες του. Φυσικά, ορισμένα μέρη έχουν τη φήμη τουριστικών προορισμών, με μπόλικο κόσμο και θορυβώδη μπαρ.

Βέβαια, αν κάποιος προτιμά ένα πιο ήσυχο μέρος, αρκεί να κατευθυνθεί στο βορειοανατολικό άκρο της Κέρκυρας, εκεί που βρίσκεται η Κασσιόπη. Ένα ψαροχώρι που έχει μετατραπεί σε ήσυχο θέρετρο με όμορφες παραλίες, διάσπαρτες κατά μήκος της ακτογραμμής του.

Σε αντίθεση με τα πιο ανεπτυγμένα τουριστικά κέντρα του νησιού, η Κασσιόπη εξακολουθεί να είναι ένα λειτουργικό λιμάνι, όπου πολύχρωμες βάρκες λικνίζονται στην αποβάθρα και ταβέρνες απλώνονται στην προκυμαία.

Το όμορφο λιμάνι έχει θέα στο Ιόνιο Πέλαγος φυσικά και τα άγρια ​​βουνά της Αλβανίας.

Μαγευτικές παραλίες με κρυστάλλινα νερά

Διαθέτει μαγευτικές παραλίες με κρυστάλλινα νερά. Είναι μικρές και με βότσαλα και συχνά πλαισιωμένες από ελαιόδεντρα.

Μια σύντομη βόλτα από το λιμάνι οδηγεί σε μια πλαγιά από βράχο και σε τρεις κύριες παραλίες: Μπαταριά, Κανόνι και Πιπητός.

Αυτοί οι βοτσαλωτοί όρμοι περιβάλλονται από κρυστάλλινα νερά που είναι ιδανικά για κολύμβηση με μάσκα και αναπνευστήρα. Λίγο πιο πέρα ​​βρίσκεται η παραλία Αυλάκι, μια μεγαλύτερη, πιο δροσερή περιοχή, δημοφιλής στους ιστιοπλόους και τους windsurfers.

Εκεί υπάρχει η δυνατότητα να νοικιάσει κανείς σκάφος, το οποίο μπορεί να οδηγήσει μόνος. Η βόλτα κατά μήκος της ακτογραμμής αποκαλύπτει κρυμμένους όρμους και απομονωμένες παραλίες. Λίγο προσοχή βέβαια για να μην μπείτε στα αλβανικά νερά.

Μπορείτε επίσης να συμμετάσχετε σε εκδρομές με σκάφος, σε προορισμούς όπως οι Παξοί ή η πόλη της Κέρκυρας, ενώ υπάρχουν πολλές ημερήσιες εκδρομές κατά μήκος της ακτής που περιλαμβάνουν κολύμπι, κολύμβηση με αναπνευστήρα και μεσημεριανό γεύμα με μπάρμπεκιου.

Φρεσκοαλιευμένο ψάρι, χορταστικό σουβλάκι και στιφάδο με μοσχάρι

Εν τω μεταξύ, το ίδιο το ψαρολίμανο είναι το καλύτερο μέρος για φαγητό στην Κασσιόπη. Οι ταβέρνες κατά μήκος της παραλίας σερβίρουν φρεσκοαλιευμένο ψάρι, χορταστικό σουβλάκι και στιφάδο με μοσχάρι. Σκεφτείτε καλαμάρια, χταπόδι, ψητές σαρδέλες και άφθονη ταραμοσαλάτα με πίτα.

Πίσω από την προκυμαία, υπάρχουν ασβεστωμένα σπίτια, συμπεριλαμβανομένων μικρών μαγαζιών που πωλούν είδη θαλάσσης και σουβενίρ. Για όσους αναζητούν περισσότερη ενέργεια, υπάρχουν μπαρ κρυμμένα πίσω από την κεντρική πλατεία που βουίζουν μέχρι αργά το βράδυ, αν και η ατμόσφαιρα σπάνια γίνεται θορυβώδης.

Η Κασσιόπη προσελκύει κυρίως διεθνείς τουρίστες, όπως οικογένειες, ζευγάρια και νεότερους ταξιδιώτες που αναζητούν ατμόσφαιρα χωρίς τα πολλά πλήθη των θέρετρων της δυτικής ακτής του νησιού.

Το βυζαντινό κάστρο στο λόφο της πόλης

Για τους λάτρεις της ιστορίας, το πιο εντυπωσιακό ορόσημο της Κασσιόπης είναι τα ερείπια του βυζαντινού κάστρου της, που βρίσκεται στο λόφο πάνω από την πόλη. Ενώ έχουν απομείνει ελάχιστα τείχη, η σύντομη ανάβαση σας ανταμείβει με πανοραμική θέα στο χωριό, τη θάλασσα και τις αλβανικές ακτές.

Μπορεί επίσης κάποιος να επισκεφθεί την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Παναγίας της Κασσωπίτρας στο κέντρο του χωριού, χτισμένη στη θέση ενός αρχαίου ναού αφιερωμένου στον Δία.

Η Κέρκυρα είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να επισκεφθείτε τους μήνες του Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, όταν τα πράγματα είναι πιο ήσυχα αλλά ο καιρός είναι ακόμα ζεστός.

Τον Σεπτέμβριο, οι μέσες θερμοκρασίες κυμαίνονται γύρω στους 28°C και τον Οκτώβριο γύρω στους 24°C.