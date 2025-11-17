Η Ευρώπη σε «πολεμικό συναγερμό»: Γερμανία και Πολωνία προειδοποιούν για ρωσική επίθεση

Κλίμα έντονης ανησυχίας επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στην Ευρώπη, μετά τις διαδοχικές προειδοποιήσεις από κορυφαίους στρατιωτικούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους σε Γερμανία και Πολωνία για ενδεχόμενη επιθετική ενέργεια της Ρωσίας.

Οι δηλώσεις που καταγράφονται από το Βερολίνο και τη Βαρσοβία έχουν «ανάψει» τα σενάρια κλιμάκωσης, με ορισμένους να υποστηρίζουν πως η ήπειρος ίσως έχει ήδη αφήσει πίσω της το τελευταίο πραγματικά ειρηνικό καλοκαίρι.

«Ίσως ζήσαμε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι»

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, προχώρησε σε μία από τις πιο δυσοίωνες εκτιμήσεις των τελευταίων ετών, σημειώνοντας ότι το καλοκαίρι που πέρασε «ενδέχεται να ήταν το τελευταίο ειρηνικό στην Ευρώπη».

Όπως δήλωσε, το ΝΑΤΟ επανεκτιμά πλέον τα δεδομένα και θεωρεί ότι μια πιθανή ρωσική επιθετική ενέργεια μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και πριν από το 2029 — πιθανώς ήδη από το 2028. «Η ειρήνη διασφαλίζεται μόνο μέσα από ισχύ και ετοιμότητα για άμυνα», υπογράμμισε, καλώντας τις χώρες της Συμμαχίας να επιταχύνουν τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών τους.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις Πιστόριους. Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, έκανε λόγο για «επιθετική ρητορική της Γερμανίας», ισχυριζόμενη ότι «οι δηλώσεις του Γερμανού υπουργού δεν αφήνουν αμφιβολίες για το ποιος δρα ως επιτιθέμενος».

Πολωνία: «Ο αντίπαλος προετοιμάζεται για πόλεμο»

Την ίδια στιγμή, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Βίσλαβ Κούκουλα, εξέφρασε ανοιχτά τον φόβο για θερμό επεισόδιο «ανά πάσα στιγμή». Μιλώντας σε πολωνικά μέσα ενημέρωσης, τόνισε ότι η χώρα βρίσκεται σε μια κατάσταση που θυμίζει «έκδοση 2.0 του Ψυχρού Πολέμου».

Σύμφωνα με τον Κούκουλα, οι πολωνικές μυστικές υπηρεσίες καταγράφουν σειρά ενεργειών που στοχεύουν στην υπονόμευση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την κυβέρνηση και τους κρατικούς θεσμούς. «Ο εχθρός δημιουργεί συνθήκες ευνοϊκές για πιθανή επιθετικότητα στο πολωνικό έδαφος», ανέφερε χαρακτηριστικά, συγκρίνοντας τη συγκυρία με τα προπολεμικά γεγονότα του 1939.

Ο στρατηγός υπογράμμισε επίσης την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της άμυνας, ιδιαίτερα απέναντι στη νέα απειλή των εχθρικών drones. Όπως σημείωσε, η Πολωνία ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα συστήματα αντι-drone Merops Interceptor — εξοπλισμό που αποκτήθηκε με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Αυξανόμενοι φόβοι για κλιμάκωση

Οι προειδοποιήσεις από Γερμανία και Πολωνία δείχνουν μια Ευρώπη που, παρότι δημόσια συνεχίζει να μιλά για ειρήνη και διπλωματία, φαίνεται παράλληλα να ενισχύει το αμυντικό της ανάστημα απέναντι στη Ρωσία. Η αίσθηση ότι «κάτι αλλάζει» στην ασφάλεια της ηπείρου είναι πλέον εμφανής τόσο στα κυβερνητικά επιτελεία όσο και στην κοινή γνώμη.

Η συζήτηση για το κατά πόσο η Ευρώπη έχει εισέλθει σε μια νέα προπολεμική περίοδο φουντώνει, καθώς ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις και κράτη-μέλη προχωρούν σε εντατικούς εξοπλισμούς και αναδιάταξη στρατηγικών σχεδίων.