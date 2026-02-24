Η ευσυνειδησία πληρώνεται: Ενημέρωσε την ΕΥΔΑΠ για βλάβη και τον χρέωσαν 15 ευρώ

Δύο τηλέφωνα χρειάστηκε να κάνει ο Πάρις Καρβουνόπουλος στην ΕΥΔΑΠ για να αναφέρει μια σημαντική βλάβη που υπήρχε στη λεωφόρο Μαρκοπούλου. Το νερό που ανέβλυζε από το οδόστρωμα και εκείνος κάλεσε ως ευσυνείδητος πολίτης να αναφέρει ότι υπάρχει κάποιος σπασμένος αγωγός.

Το τηλεφώνημα κράτησε περίπου 8 λεπτά όπως ανέφερε στον Σπύρο Χαριτάτο και στην Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου. Παρά την ενημέρωση που είχε ότι θα επιληφθούν της βλάβης, πέντε ημέρες μετά η κατάσταση ήταν ίδια και εκείνος προχώρησε σε δεύτερο τηλεφώνημα στην ΕΥΔΑΠ, μέχρι εντέλει να διορθωθεί.

Ωστόσο, προς δυσάρεστη έκπληξή του όταν έλαβε τον λογαριασμό του τηλεφώνου του διαπίστωσε ότι για αυτά τα δύο τηλεφωνήματα έχει χρεωθεί 15 ευρώ.

«Πρέπει να βελτιωθεί γιατί είναι αποτρεπτικό για τους πολίτες. Είναι αντικίνητρο να παίρνεις τηλέφωνο και να σε χρεώνει 15 ευρώ για δύο τηλεφωνήματα», ανέφερε στον αέρα της εκπομπής «Καθαρές Κουβέντες».