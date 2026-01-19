Η Χίος αποκτά ρομπότ «ντελιβεράδες»: Το πρωτοποριακό project του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Την παρουσίαση και πιλοτική εφαρμογή των πρώτων delivery robots της είδε η Χίος, πμε την υπογραφή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τα Εργαστήρια από τα Τμήματα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης και Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών.

Η πιλοτική εφαρμογή θα γίνει το πρωί της Τρίτης, 20 Ιανουαρίου 2026- 10.00 με 11.00 το πρωί, στην αρχή του εμπορικού δρόμου της Απλωταριάς στην πόλη της Χίου, αναφέρει η ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί ζωντανή επίδειξη λειτουργίας των ρομπότ, καθώς και παρουσίαση των ερευνητικών και κοινωνικών διαστάσεων του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Πανεπιστήμια Αριστείας» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Χίος: Πώς θα «τρέχουν» τα ρομπότ «ντελιβεράδες»

Πρόκειται για μια καινοτόμο δράση που μετατρέπει τη Χίο σε πεδίο εφαρμοσμένης έρευνας και έξυπνης κινητικότητας και αφορά την αξιοποίηση αυτόνομων ρομποτικών συστημάτων για τη μεταφορά προϊόντων τελευταίου μιλίου (last-mile delivery) σε πραγματικές αστικές συνθήκες.

Να σημειωθεί ότι υπεύθυνοι καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι για το Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Αποφάσεων (TRANSDEM), η Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου και για το Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής & Λειτουργιών (DeOPSys), ο Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Ζεϊμπέκης.

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής θα συζητηθούν:

οι ερευνητικοί στόχοι και τα πρώτα αποτελέσματα από τη χαρτογράφηση της περιοχής,

η τεχνολογική λειτουργία των delivery robots και οι αλγόριθμοι πλοήγησης,

η κοινωνική διάσταση της έρευνας και η αποδοχή της τεχνολογίας από πολίτες και επιχειρήσεις,

τα αναμενόμενα οφέλη για την πόλη της Χίου και το νησιωτικό αστικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, με την παρουσία αυτή ανοίγει ουσιαστικά ένας δημόσιος διάλογος γύρω από την καινοτομία, τη βιώσιμη κινητικότητα και τη μετάβαση σε έξυπνες πόλεις, με επίκεντρο τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.