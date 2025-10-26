Η Ιωάννα Μάνδρου «δικάζει» Μπαλάσκα, Καλλιακμάνη: «Μαϊντανοί που δεν προσφέρουν τίποτα στην ενημέρωση»

Για το τηλεοπτικό τοπίο μίλησε η δημοσιογράφος Ιωάννα Μάνδρου ενώ αναφέρθηκε και στη μεταγραφή της από τον ΣΚΑΪ στο Mega. Μάλιστα, δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τις αστυνομικές παρουσίες στα πάνελ και τα «παράθυρα» τηλεοπτικών εκπομπών.

«Ήταν μία μεταγραφή δύσκολη, μετά από πολλά χρόνια. Μετά από 16 χρόνια δεν είναι εύκολο και οφείλω να ομολογήσω ότι με τον ΣΚΑΪ δεν είχα κανένα παράπονο, αλλά πρέπει να αλλάζουμε κιόλας».

Μετά από 40 χρόνια πορείας έχει ανάγκη να κάνει κάτι διαφορετικό; Η ίδια απαντά: «Ποτέ δεν ήθελα να κάνω εκπομπή. Μου έχει προταθεί πολλές φορές, θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευθύνη, γιατί παίρνεις το βάρος να δημιουργήσεις ένα προϊόν που πρέπει να αρέσει. Αν δεν αρέσει και τα νούμερα δεν είναι καλά, το επαγγελματικό κόστος δεν είναι εύκολο.

Διαβάστε ακόμα: Ο Μπαλάσκας απάντησε για το συμβάν με την μπλούζα: «Με σχολιάζουν κάτι ξάπλες που τρώνε ζαμπονοτυρόπιτα»

Η δημοσιογραφία δεν είναι μόνο ένα σκληρό επάγγελμα, θέλει και ρίσκο. Σε θέματα που πρέπει να τα μεταδώσω και είναι σοβαρές ειδήσεις, τις οποίες έχω από πηγές, λέω ‘να το πω;’. Θα το πω. Ποτέ δεν έχω διαψευστεί».

Για τους πρόωρους τίτλους τέλους που έπεσαν στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου, είπε: «Με στενοχώρησε πολύ, γιατί γνωρίζω την Τατιάνα προσωπικά και την εκτιμώ πολύ για τη δουλειά της, την επαγγελματικότητά της, γιατί είναι πολλά χρόνια στην τηλεόραση. Κανένας συνάδελφος δεν χαίρεται που μία εκπομπή που ξεκινά με τις καλύτερες προσδοκίες, αυτές δεν υλοποιούνται».

Για τη διαμάχη της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή με τον ΣΚΑΪ είπε: «Ξέρω προσωπικά τον Γιώργο Κουρδή, ξέρω την επαγγελματικότητά του, τη μεγάλη του επαγγελματική επάρκεια. Θέλω αυτή η διαμάχη να βρει μία λύση θετική και για τις δύο πλευρές».

Παράλληλα, σχολίασε ως «μαϊντανούς» του αστυνομικούς που παρευρίσκονται σε τηλεοπτικά πάνελ: «Πολλοί είναι μαϊντανοί, να το πω απλά, Βγαίνουν είτε για να πολιτευτούν είτε να εμφανίσουν τον εαυτό τους. Δεν προσφέρουν κάτι στην ενημέρωση. Κάντε και κανένα ξεσκαρτάρισμα, δεν βλάπτει».

«Νομίζω ήταν σωστή η απόφαση του Γιώργου Παπαδάκη να σταματήσει. Δεν χρειάζεται κανείς να σέρνεται για να αφήσει τη δουλειά. Πρέπει να αποφασίζει κανείς με ψηλά το κεφάλι να φεύγει όταν πρέπει να φύγει» ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της.

Για το νέο παιχνίδι "Η Ελλάδα Ψηφίζει" σχολίασε πως λατρεύει το τηλεοπτικό δίδυμο των Κούτρα – Ντσούνου: «Δεν είναι κούκλοι, αλλά επειδή είναι έξυπνοι, με ταλέντο και έμπνευση, επιτυγχάνουν αυτά τα αποτελέσματα».

Τέλος, αναφερόμενη στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη είπε: «Προσωπικά ως άνθρωπο με ενόχλησε αφάνταστα. Αν υπάρχουν οικογενειακές κόντρες δεν θέλω να κρίνω αυτά, αλλά η κάλυψη του θέματος έπρεπε να γίνει με μεγαλύτερη ευαισθησία και κοινωνική ενσυναίσθηση».



