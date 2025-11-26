Η κακοκαιρία Adel σαρώνει την Κέρκυρα: «Ποτάμια» οι δρόμοι - Ήχησε το 112

Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν από νωρίς το βράδυ της Τετάρτης τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, με πλυμμηρικά φαινόμενα τόσο στην πόλη, όσο και στα προάστια Ποταμός, Αλυκές, καθώς η κακοκαιρία Adel σαρώνει το νησί.

Μάλιστα, στην περιοχή ήχησε το 112 που προειδοποιεί τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Κέρκυρας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 26, 2025

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η καταιγίδα ξεκίνησε περίπου στις στις 7:30 και μέσα σε μια ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και χείμαρρους , με πολλούς οδηγούς να εγκλωβίζονται από τα νερά, ενώ και η Πυροσβεστική να δέχεται αλλεπάλληλες κλήσεις.

Διαβάστε ακόμα: Κακοκαιρία Adel: Ξεκινά το 48ωρο με τις σφοδρές καταιγίδες - Χάρτης με τις περιοχές που απειλούνται

Ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανος Πουλημένος, σε ανάρτηση αναφέρει πως το ποτάμι της ομώνυμης περιοχής, είναι επικίνδυνο για υπερχείλιση. Η κυκλοφορία σε τμήμα της οδού Σπ. Περουλάκη έχει διακοπεί. Οι κάτοικοι καλούνται να είναι σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

Από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων ανακοινώθηκε ,πως «με δυσκολία διεξάγεται αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία των οχημάτων στο εισερχόμενο ρεύμα της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα ύψος της Αγίας Αικατερίνης, ενώ επιπλέον, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Σπύρου Περουλάκη, περιοχή Ποταμός, λόγω προβλημάτων από την έντονη βροχόπτωση!»

Η απογευματινή πτήση της Aegean από Αθήνα προς Κέρκυρα παρά τις προσπάθειες του πιλότου δεν κατάφερε να προσγειωθεί και στις 8:30 επέστρεψε προς Αθήνα.