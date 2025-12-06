Η κακοκαιρία «Byron» σφυροκοπά τη χώρα: Πού θα επιμείνουν οι βροχές και οι καταιγίδες

Η κακοκαιρία «Byron» που σάρωσε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα τις τελευταίες ημέρες δείχνει πλέον σημάδια υποχώρησης. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων μετατράπηκε σε Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, ενώ η κόκκινη προειδοποίηση υποβαθμίστηκε στο επίπεδο πορτοκαλί.

Παρά την ύφεση, οι βροχές και οι καταιγίδες εξακολουθούν να πλήττουν αρκετές περιοχές, με τα φαινόμενα να παραμένουν κατά τόπους ισχυρά και να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Η Αττική μετρά τις πληγές της

Η πρωτεύουσα βίωσε έντονα τις συνέπειες της κακοκαιρίας, με τη Δυτική Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο των προβλημάτων. Πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν σε Μάνδρα, Νέα Πέραμο και Μέγαρα, ενώ η κυκλοφορία στους δρόμους έχει πλέον αποκατασταθεί σχεδόν στο σύνολό της.

Δύο σημεία παραμένουν κλειστά: η οδός Περάματος στη Νέα Πέραμο προς το λιμάνι και η Ιρλανδική διάβαση στη Λεωφόρο Βραυρώνας.

Σήμερα, στο δημαρχείο Μεγαρέων πραγματοποιείται κρίσιμη σύσκεψη με τη συμμετοχή του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου, με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών και την καταγραφή των ζημιών.

Παράλληλα, επιχειρησιακά κλιμάκια αναπτύσσονται στις πληγείσες περιοχές για να ξεκινήσουν οι αυτοψίες και να επιταχυνθεί η διαδικασία αποζημίωσης των κατοίκων.

To Σάββατο υπό καταρρακτώδη βροχή: Μακεδονία, Θεσσαλία και Αιγαίο

Η σημερινή ημέρα, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, ξεκίνησε με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, οι οποίες αναμένεται να εξασθενήσουν προς το μεσημέρι.

Στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες, δημιουργώντας ένα σκηνικό έντονης αστάθειας που δοκιμάζει τις αντοχές των κατοίκων και των τοπικών υποδομών.

Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις, με τη Δυτική Μακεδονία να καταγράφει χαμηλές τιμές από 5 έως 9 βαθμούς, ενώ στη Θράκη και την υπόλοιπη Μακεδονία οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 11 και 16 βαθμών. Στην Ήπειρο η θερμοκρασία φτάνει έως τους 15 βαθμούς, ενώ στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο έως τους 17.

Στο Ιόνιο και την Κρήτη οι μέγιστες τιμές φτάνουν τους 16 βαθμούς, ενώ στο Αιγαίο κυμαίνονται από 13 έως 16. Οι άνεμοι πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο αρχικά νοτιοδυτικοί, που σταδιακά στρέφονται σε βορειοανατολικούς με ένταση έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική οι νεφώσεις θα κατά διαστήματα πυκνές, με θερμοκρασία από 11 έως 17 βαθμούς και ασθενείς μεταβλητούς ανέμους. Στη Θεσσαλονίκη οι βροχές θα συνεχιστούν μέχρι το απόγευμα, με θερμοκρασία από 9 έως 15 βαθμούς και βορειοδυτικούς ανέμους 3 έως 5 μποφόρ.

Κυριακή με περιορισμένα φαινόμενα

Η αυριανή ημέρα, Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, αναμένεται σαφώς πιο ήπια. Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας τους 15 με 16 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά, τους 17 με 18 στην υπόλοιπη χώρα και τους 19 με 20 βαθμούς σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα

. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα πελάγη πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ.