Η κακοκαιρία σφυροκοπά την Αττική: Κυκλοφοριακό «μπλακ άουτ» και πλημμύρες - Πώς θα εξελιχθεί

Το τελευταίο 24ωρο η Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα από τα εντονότερα κύματα κακοκαιρίας των τελευταίων ετών. Συνεχείς νεροποντές και θυελλώδεις άνεμοι έχουν προκαλέσει πλημμύρες, υπερχειλίσεις ρεμάτων και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.
Λίγο μετά τις 18:30, μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της Γκορύτσας Ασπροπύργου, καλώντας τους να απομακρυνθούν άμεσα λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννου.
Η Λεωφόρος Δημοκρατίας στον Πειραιά μετατράπηκε σε λίμνη μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ βλάβη σε αγωγό της ΕΥΔΑΠ επιδείνωσε την κατάσταση. Παράλληλα, η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Σχιστού διακόπηκε, με την Τροχαία να προχωρά σε εκτροπές οχημάτων.
Η Πυροσβεστική δέχεται δεκάδες κλήσεις για πτώσεις δέντρων. Στην Ηλιούπολη, δύο δέντρα κατέρρευσαν σε γήπεδο της ΔΙΑΝΑ χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
Ρέματα σε οριακό σημείο: Ιλισός, Ποδονίφτης, Βαλανάρης, Πικροδάφνη
Η στάθμη του Ιλισού ανέβηκε επικίνδυνα, προκαλώντας ανησυχία στην Καλλιθέα. Στα Σπάτα, το ρέμα Βαλανάρη υπερχείλισε και πέρασε πάνω από τον δρόμο.
Στο ρέμα Πικροδάφνης εκδόθηκε σύσταση εκκένωσης δύο κατοικιών, ενώ ο Ποδονίφτης «φούσκωσε» από τις συνεχείς βροχοπτώσεις.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων σε Πέραμα, Κερατσίνι, Σαλαμίνα, Πειραιά, Άλιμο και Δυτική Αττική. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 25 κοπές δέντρων και 50 αντλήσεις υδάτων στο λεκανοπέδιο.
Σε γενική επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός
Μετά από διυπουργική σύσκεψη, το Πυροσβεστικό Σώμα τέθηκε σε γενική επιφυλακή, με ενισχυμένες περιπολίες σε Κηφισό και Ιλισό. Έξι περιφέρειες βρίσκονται σε κατάσταση RED CODE, ανάμεσά τους Αττική, Πελοπόννησος και Θεσσαλία.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής πραγματοποίησε αυτοψίες σε Πικροδάφνη, Κηφισό και Ιλισό, εξετάζοντας τη συμπεριφορά των ρεμάτων και την αντοχή των αντιπλημμυρικών έργων.
Μετρό και Τραμ: Εκτροπές, διακοπές και πλημμυρισμένοι σταθμοί
Στη Γραμμή 1 του Μετρό, οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω εισροής υδάτων. Στη Γραμμή 7 του Τραμ, η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο στο τμήμα Παλαιό Δημαρχείο – ΣΕΦ, καθώς ο τροχιόδρομος έχει πλημμυρίσει σε Γλυφάδα και Πειραιά.
Σχολεία: Κανονικά ανοιχτά την Πέμπτη – Σταδιακή βελτίωση του καιρού
Παρά την ένταση των φαινομένων, η Περιφέρεια Αττικής ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, καθώς αναμένεται σταδιακή ύφεση από το μεσημέρι.
Τροποποιήσεις δρομολογίων
Τα πλοία «Διαγόρας», «Νήσος Σάμος» και «Blue Star Myconos» τροποποιούν τα δρομολόγιά τους από 21 έως 23 Ιανουαρίου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία.
Αναλυτική πρόγνωση καιρού για τις επόμενες ημέρες
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ανατολικό Αιγαίο έως τις προμεσημβρινές ώρες και στα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι. Στα υπόλοιπα: νεφώσεις, τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά.
Θερμοκρασίες:
Βόρεια: 8–10°C
Υπόλοιπη χώρα: 12–14°C
Κρήτη/Κυκλάδες/Δωδεκάνησα: έως 19°C
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Νεφώσεις και βροχές σε Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα και νησιά Ανατολικού Αιγαίου. Τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια.
Θερμοκρασία: μικρή άνοδος, έως 16–18°C στα νότια.
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Αυξημένες νεφώσεις σε δυτικά και ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά Ηπείρου και δυτικής Μακεδονίας από το απόγευμα.
Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, πιθανώς ισχυρές. Τοπικές βροχές στην υπόλοιπη χώρα και πρόσκαιρες καταιγίδες στο Ανατολικό Αιγαίο.
Άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασία: άνοδος.
