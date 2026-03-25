Η Καρυστιανού αφήνει αιχμές περί «καθοδηγούμενης» έδρας για τα Τέμπη: «Πλήρης απαξίωση»

Η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε πως ένιωσε «πλήρη απαξίωση» από τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αίθουσα στη Λάρισα όπου διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη, ενώ άφησε αιχμές για καθοδηγούμενη δικαιοσύνη.

«Βιώσαμε την πλήρη απαξίωση και δεν ήταν μόνο απαξίωση προς εμάς, τους συγγενείς, αλλά προς όλη την κοινωνία» επεσήμανε η κα Καρυστιανού, σε συνέντευξή της στο Kontra Channel.

Όπως συμπλήρωσε, η κοινωνία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις όλα αυτά τα χρόνια καθώς «χρειάζεται να δει ότι οι νομικοί λειτουργοί, οι δικαστικοί λειτουργοί κάνουν τη δουλειά τους».

«Αλλά δεν κάνουν τη δουλειά τους, αυτό που είδαμε δεν έχει ξανασυμβεί» κατήγγειλε.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής της, σημείωσε πως μίλησε με τη δικαστή και τη ρώτησε εάν έχει ξαναδικάσει υπό παρόμοιες συνθήκες, με εκείνη να της απαντά: «Όχι, αλλά είναι ιδιαίτερη υπόθεση τα Τέμπη».

Στο σημείο αυτό η κα Καρυστιανού σημείωσε πως αν το «ιδιαίτερη υπόθεση» αφορά στο μέγεθος του κόσμου που λαμβάνει μέρος στη διαδικασία, τότε γιατί το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε πως είχε μεριμνήσει;

«Βγήκαν από το δημόσιο ταμείο 1.600.000 ευρώ, όπως διαβάζω, για να διεξαχθεί η δίκη όπως πρέπει».

Σχετικά με την πιθανότητα αλλαγής αίθουσας, η ίδια τόνισε πως για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει και η έδρα, κάτι που δεν θα γίνει, όπως φαίνεται.

«Το έχουμε καταλάβει ότι έκαναν τα πάντα για να γίνει η δίκη εκεί. Υπό τη συγκεκριμένη έδρα, υπό αυτές τις συνθήκες κανένας δικαστής που σέβεται τον εαυτό του και τη δίκη, δεν θα το έκανε. (...) Το καταλάβαμε, πρέπει η υπόθεση να δικαστεί εκεί».

Ερωτώμενη εάν πιστεύει πως η έδρα είναι «καθοδηγούμενη» η ίδια απάντησε θετικά. «Η λογική εκεί οδηγεί« εξήγησε και συμπλήρωσε: «Υπάρχει νόμος που ορίζει πως θα γίνει η διαδικασία. Όταν παρανομείς, υπάρχει κάποια σκοπιμότητα».

«Το έχω ξαναπεί, έχω στοιχεία και μιλάω έτσι. Όποιος ασχολείται με τα Τέμπη είναι επιλεγμένος, τα στοιχεία προκύπτουν από τον τρόπου που χειρίζονται οι δικαστές τα αιτήματά μας».