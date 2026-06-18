Πίσω από την καθημερινή πολιτική αντιπαράθεση και τα οικονομικά μεγέθη, κρύβεται μια αθόρυβη αλήθεια που απειλεί τα θεμέλια της χώρας. Δεν πρόκειται για μια μελλοντική απειλή, αλλά για τη σκληρή πραγματικότητα που καταγράφεται τώρα, στους πρώτους μήνες του 2026.

Τα επίσημα στοιχεία δεν αφήνουν περιθώρια για αυταπάτες, η Ελλάδα μικραίνει, γερνάει και, σε πολλά σημεία της, σβήνει οριστικά.

Σε μια χώρα με 332 δήμους και εκατοντάδες ληξιαρχεία, η εικόνα της αναπαραγωγής του πληθυσμού μοιάζει πλέον με έρημο. Μόλις 165 δημοτικές ενότητες έχουν καταφέρει να καταγράψουν έστω και μία γέννηση από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα. Στον αντίποδα, η πλειονότητα της επαρχίας βυθίζεται σε μια εκκωφαντική σιωπή.

Τα νούμερα είναι αμείλικτα. Εκατοντάδες δημοτικές ενότητες σε ολόκληρη την επικράτεια εμφανίζουν μηδενικές γεννήσεις από τον Ιανουάριο του 2026. Αν νομίζετε ότι το πρόβλημα αφορά μόνο κάποια απομακρυσμένα χωριά στην παραμεθόριο, η ακτινογραφία των στοιχείων θα σας διαψεύσει κατηγορηματικά.

Πλήθος δήμων και δημοτικών ενοτήτων της ηπειρωτικής Ελλάδας δεν έχουν δει ούτε ένα νεογέννητο φέτος. Δεκάδες νησιά παραμένουν χωρίς καμία γέννηση, δημιουργώντας μια ζοφερή πραγματικότητα.

Ακόμα και δεκάδες δημοτικές ενότητες μέσα στην ίδια την Αττική καταγράφουν μηδενικό αριθμό γεννήσεων, αποδεικνύοντας ότι το πρόβλημα έχει χτυπήσει για τα καλά την πόρτα του μητροπολιτικού κέντρου.

Οι σημαντικότερες απώλειες σε απόλυτες τιμές σημειώθηκαν στα μεγάλα πληθυσμιακά κέντρα. Η Αττική έχασε 1.007 γεννήσεις, η Κεντρική Μακεδονία 656 και η Πελοπόννησος 273.

Μέσα σε αυτόν τον εθνικό δημογραφικό κατήφορο, δεσπόζει μία και μοναδική εξαίρεση. Η περιφέρεια Κρήτης αποτελεί τη μοναδική περιοχή της χώρας που γεννήθηκαν περισσότερα μωρά, καταγράφοντας αύξηση κατά 129 γεννήσεις. Το νησί αντιστέκεται στο πανελλαδικό ρεύμα, αποτελώντας τη μοναδική πληθυσμιακή «όαση» απέναντι στην κατάρρευση της περιφέρειας.