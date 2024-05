Οι δέκα επιχειρήσεις με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η λίστα με τις Επιχειρήσεις που διαθέτουν Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον στην Ελλάδα για το 2024.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η λίστα συντάχθηκε από το Great Place to Work Hellas με την ακαδημαϊκή συνεργασία του ALBA Graduate Business School, The American College of Greece.

Η λίστα Best Workplaces Hellas 2024 χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες μεγέθους: στις 10 καλύτερες εταιρείες με πάνω από 250 εργαζόμενους, στις 15 καλύτερες εταιρείες με 50 έως 250 εργαζόμενους και στις 10 καλύτερες εταιρείες με 20 έως 49 εργαζόμενους.

Εργασιακό περιβάλλον: Το top 10

Επιχειρήσεις που διαθέτουν Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον στην Ελλάδα για το 2024 με πάνω από 250 απασχολούμενους:

DHL Express – 500 εργαζόμενοι ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – 335 εργαζόμενοι XM – 291 εργαζόμενοι Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε – 1420 εργαζόμενοι Kaizen Gaming – 1436 εργαζόμενοι Melissa – Kikizas – 288 εργαζόμενοι Epsilon Net – 1088 εργαζόμενοι Μεΐδάνης- Electroinvest – 346 εργαζόμενοι ΕΥ Greece – 2330 εργαζόμενοι bluegr Hotels & Resorts – 500 εργαζόμενοι

Κατηγορία 50-250 εργαζόμενοι

Bristol-Myers Squibb Hack The Box Yodeck Campeón Gaming Bausch + Lomb Greece Transifex Καρατζά και Συνεργάτες Chiesi Hellas Ansys OTS Ubitech Siemens Healthineers Seanergy Maritime Holdings Corp. interworks.cloud Digital Realty

Κατηγορία 20-49 εργαζόμενοι

S. C. Johnson Hellas Ipsen Greece eLearning Industry Arbitrage Real Estate Cyberlogic Greentube (AbZorba Games) Zoetis Hellas Octane TMF Greece Enia