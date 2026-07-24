Υπάρχει άραγε σύνδεση της επονομαζόμενης «Μαφίας του νερού» της Μεσσηνίας με την ανεξιχνίαστη δολοφονία της 35χρονης Γεωργίας;

«Αυτοί που κατηγορούνται στο "εμπρηστοχώρι" ήταν συνέχεια μαζί με την Γεωργία που δολοφονήθηκε το 2016…Έπιασαν τον άντρα της αλλά αθωώθηκε σε δύο δίκες …έτσι έμεινε ανεξιχνίαστη η δολοφονία. Τώρα που τους πιάσατε και έχετε τα δακτυλικά τους αποτυπώματα, να τα συγκρίνετε με τα "ορφανά" της δολοφονίας … Ψάξτε το ! »

Ήταν αυτή η πληροφορία που έφτασε αρχικά στους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ και μετά στα δημοσιογραφικά γραφεία.

Τι σχέση όμως μπορεί να έχουν οι δύο υποθέσεις;

Σύμφωνα με κάτοικο που κατέθεσε στις αρχές, η Γεωργία που δολοφονήθηκε το 2016 γνώριζε τα πάντα για τις παράνομες ενέργειες των κατηγορουμένων …όχι μόνο για τους εμπρησμούς και τους εκβιασμούς αλλά κυρίως για τις χασισοφυτείες !!!

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Σημαντική μαρτυρία στις Αρχές

«Είναι 4-5 άτομα τους οποίους θα κατονομάσω γιατί κάποια στιγμή το καθεστώς φόβου και τρομοκρατίας που επικρατεί στο χωριό πρέπει να σταματήσει. Είμαι σίγουρη πως και εγώ μετά από αυτά που θα σας πω, κάτι θα έρθουν να μου κάνουν.

Φέτος τον χειμώνα έκαψαν το σπίτι της…Έχουν ψεκάσει με δηλητήριο μπαξέδες, περιβόλια, έχουν κάψει 70 ρίζες ελιές του...σε μας έκαψαν πριν από 5 χρόνια 30 ρίζες …Έχω δει προσωπικά 02.00 την νύχτα να κουβαλάνε κλεμμένες ελιές ο …(πρόεδρος) και ο …(αδελφός του).

Τα άτομα που κρύβονται πίσω από όλες τις παράνομες δραστηριότητες και τις πυρκαγιές είναι: Ο …..ο πρόεδρος , ο …..ο αδελφός του ,η Λ.., ο πυροσβέστης και ο κουμπάρος των δυο αδελφών. Οι πυρκαγιές γίνονται για αντιπερισπασμό για τις χασισοφυτείες.

Παλαιότερα στο χωριό υπήρχε και η Γεωργία που τους ήξερε καλά, η οποία δολοφονήθηκε και μου είχε εκμυστηρευτεί ότι όλες τις παράνομες δραστηριότητες και τις φωτιές τις έκαναν αυτοί.»

Είναι όμως μόνο αυτή η κατάθεση και οι πληροφορίες στην ΔΑΕΕ που συνδέουν τις δυο υποθέσεις ;

Από το περιβάλλον του θύματος μαθαίνουμε πως όχι. Υπάρχει ακόμα ένας συνδετικός κρίκος που αφορά αυτή τη φορά τον προφυλακισμένο πυροσβέστη. Γι αυτό τον λόγο άλλωστε ζητούν τώρα να ανοίξει ξανά ο φάκελος της ανεξιχνίαστης δολοφονίας της 35χρονης Γεωργίας.

Περιβάλλον θύματος

«Μετά τις τελευταίες εξελίξεις φείλουμε να δηλώσουμε πως ο πυροσβέστης που προφυλακίστηκε στις 22/7/26 στην Καλαμάτα, εμπλέκεται στην υπόθεση της δολοφονίας της Γεωργίας Φιλοπούλου ως μάρτυρας κατηγορίας του συνάδελφου του και συζύγου της θανούσης.»

Το Reader.gr αποκαλύπτει τι είχε καταθέσει ο προφυλακισμένος τώρα πυροσβέστης για τον συνάδελφό του και σύζυγο της θανούσης .

Τι είχε καταθέσει ο προφυλακισμένος πυροσβέστης

«Τώρα, ένα χρόνο μετά είμαι πεπεισμένος ότι αυτός που σκότωσε την Γεωργία είναι ο σύζυγός της.»

Το χρονικό της ανεξιχνίαστης δολοφονίας

Το 4ο παιδί της Γεωργίας ήρθε στον κόσμο τα πρώτα λεπτά του 2016 …τα φλάς άστραψαν για το 1ο παιδί που γεννήθηκε στην Μεσσηνία…και η χαρά της ήταν έκδηλη όπως αποτυπώνεται στο φωτογραφικό καρέ … Λίγο πριν την εκπνοή του ίδιου έτους όμως πάλι η Γεωργία έγινε «είδηση» αυτή τη φορά ως θύμα δολοφονίας.

Φιλοπούλου

Βρέθηκε το πρωινό της 9ης Δεκεμβρίου νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, έχοντας τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο.

Γαργαλιάνοι

Ποιος και γιατί σκότωσε την 35χρονη μητέρα 4 παιδιών;

Χωρίς ίχνη πάλης στο θύμα και με αποτσίγαρα στον χώρο αλλά και από το σημείο που βρέθηκε το αυτοκίνητο όλα δείχνουν πως η Γεωργία γνώριζε τον δολοφόνο της.

Τον Ιούλιο του 2018 ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως στον σύζυγό του θύματος.

Τον Δεκέμβριο του 2021 έχουμε την πρωτόδικη αθωωτική απόφαση για τον 66χρονο αλλά ακολουθεί έφεση από την εισαγγελέα Εφετών για να φτάσουμε τον Νοέμβριο του 2024 σε απαλλακτική κρίση για τον κατηγορούμενο από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Καλαμάτας χάρη στους ενόρκους του δικαστηρίου..

Το Reader.gr φέρνει στο φως τα όσα υποστήριξε στο πρώτο δικαστήριο η μητέρα της Γεωργίας…στοιχεία που ίσως καταφέρουν να δώσουν απαντήσεις 10 χρόνια μετά, αναφορικά με το κίνητρο της δολοφονίας…Έχει μεγάλο ενδιαφέρον πως η μητέρα της θανούσης υποστήριζε μέχρι που έφυγε από την ζωή την αθωότητα του γαμπρού της….

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Τι είχε καταθέσει η μητέρα της Γεωργίας

Μη μου πουν κουβέντα για τον….(γαμπρό της) γιατί τώρα θα φύγω από εδώ και θα πάω να σκοτωθώ .

Θυμάστε εκείνη την ημέρα τι έγινε; Τα περιστατικά, πώς ήρθε, πώς έφυγε;

Η κόρη μου μάλλον πρέπει να έπινε χασίσι .Βρήκα κάτι στο ψυγείο, μια σακούλα και του έδωσα μία και το πέταξα .

Πότε την είδατε τελευταία φορά;

Πριν την σκοτώσουν.

8 Δεκεμβρίου;

Ναι

Θυμάστε εκείνη την ημέρα τι έγινε; Τα περιστατικά, πώς ήρθε, πώς έφυγε;

Χαμός Κυρίου απέναντι μου .

Πείτε τι έγινε εκείνη την ημέρα .Τι χαμός Κυρίου έγινε ;

Φώναζε .Μου τσίριζε «Γιατί πέταξες από το ψυγείο το χασίσι;» Και μου είπε «ΜΑΝΑ ΕΓΩ ΔΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑΚΑΝΩ ΓΙΟΡΤΗ »

Αυτά πότε έγιναν πρωί , μεσημέρι ;Γύρισε λέτε κάποια στιγμή και σας έκανε φασαρία γι αυτό που πετάξατε από το ψυγείο;

Ναι

Θυμάστε πότε έγινε αυτό ακριβώς ;

Δεν θυμάμαι . Θυμάμαι μου είπε «ΜΑΝΑ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ». Της λέω «τι είπες μωρή; Με τα δικά μου τα χρήματα; Τι ζητάς από εμένα; Πες το να το ξέρω. Θα φύγω» «Δεν θα φύγεις, θα φύγω εγώ» μου απάντησε.Της λέω «τι είπες;» Σα μάνα τρελάθηκα .

Της λέω «τι είπες μωρή; Με τα δικά μου τα χρήματα; Τι ζητάς από εμένα; Πες το να το ξέρω. Θα φύγω» «Δεν θα φύγεις, θα φύγω εγώ» μου απάντησε.Της λέω «τι είπες;» Σα μάνα τρελάθηκα . Τι καταλάβατε από αυτό που είπε;

Ότι κάτι συμβαίνει.

Πέρασαν δέκα χρόνια και ποτέ δεν μάθαμε τι συνέβαινε.

Ποιος και γιατί ήθελε νεκρή την 35χρονη πολύτεκνη μητέρα;

Θα μπορούσε κάποιος να την σκοτώσει για μια σακούλα χασίσι;

Ή κάποιος την φοβόταν για όσα γνώριζε;

Δεν μπορούν άλλωστε να παραβλέψουν οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ που χειρίστηκαν την έρευνα το γεγονός πως ο προφυλακισμένος πυροσβέστης είχε εκφράσει τους φόβους του για την ίδια του την ζωή από έναν συγκεκριμένο συγκατηγορούμενο του όπως καταγράφηκε σε συνομιλία του …

Ακολουθεί ο διάλογος:

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ: Κοίτα μη με σκοτώσουν καμιά μέρα, θα ξέρεις ποιος με έχει σκοτώσει.

ΓΥΝΑΙΚΑ: Ποιος ;

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ: Εσυ να βγεις μπροστά για να το δώσεις , αποκλείεται.

ΓΥΝΑΙΚΑ: Ποιος ;

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ: Ο «Τσοβόλας » ο π….

ΓΥΝΑΙΚΑ: Είναι βέβαιο;

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ: Γιατί; Ποιος άλλος μπορεί να με σκοτώσει ;

ΓΥΝΑΙΚΑ :Δεν ξέρω ρε φίλε. Γι αυτό σε ρωτάω.

Το Reader.gr συνεχίζει τις αποκαλύψεις αναφορικά με το τι ισχυρίστηκε μόλις χθες στην ανακρίτρια για τον αδελφό του προέδρου με το παρατσούκλι «ΤΣΟΒΟΛΑΣ»

Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του ο προφυλακισμένος πυροσβέστης

«Είχαν βρει κάποια χασίσια στον «Τσοβόλα » και θεώρησε ότι τον έχω καρφώσει εγώ στην Αστυνομία και σε μια συνάντησή μας στον δρόμο μου είπε «Εσύ με κάρφωσες θα σου πάρω το κεφάλι » Αυτό φυσικά με φόβισε .Την ΦΥΤΕΙΑ ο «Τσοβόλας» την είχε στον στάβλο, η φωτιά στο περιβολάκι μπήκε 50 μετρα πιο κάτω από τον στάβλο. Φοβόμουν γιατί με απείλησε ο «Τσοβόλας» πίστευε ότι τον έσω καρφώσει εγώ όταν τον έπιασαν με χασισοφυτεία. Ναι κυκλοφορεί με όπλο γιατί κυνηγάει γουρούνια ,κατά κάποιο τρόπο υπάρχει φόβος στο χωριό. Ναι, έχω καταθέσει στο παρελθόν ότι μπορεί να υπάρχουν πέριξ του χωριού χασισοφυτείες.»

Έχει ενδιαφέρον τι απάντησε κατά την διαρκεια της απολογίας του αναφορικά με το δικό του όπλο .

«Ήμουν κυνηγός το 2016 ή 2017 ,το όπλο το έκοψα εγώ ο ίδιος γιατί έσκασε η κάννη .Το 2017 το πήγα το όπλο για να ανανεώσω την οπλοκατοχή αλλά ο αστυνομικός ….μου είπε ότι δεν τρέχει τίποτα .Το όπλο ήταν στο πατάρι από το 2017 και μετά δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε .Τα φυσίγγια είχαν ξεμείνει από τότε , εγώ είχα τοπική άδεια για πουλιά ,για γουρούνι , είχα άδεια για μονόβολα ή εννιάμπιλα …»

Ο «Τσοβόλας» από την άλλη υποστήριξε στην απολογία του.

«Με το ΝΟΜΙΜΟ όπλο κυκλοφορούσα στο χωριό και με το BAGER , η BERETA που βρέθηκε τώρα είναι του άλλου μου αδελφού , ήταν στην ντουλάπα .Επίσης στις εγγραφείσες συνομιλίες δεν εμφανίζομαι πουθενά να συνομιλώ παρα γίνεται μόνο μια αναφορά για μένα ότι μεταφέρω ΠΑΝΤΑ ΟΠΛΟ μέσα στο αυτοκίνητό μου .Αυτό είναι αλήθεια γιατί έχω – όπως και οι περισσότεροι κάτοικοι του χωριού – την κυνηγετική καραμπίνα μαζί μου ».

Τα «ορφανά» στοιχεία της ανθρωποκτονίας

Στο Τμήμα Εθνικού Αρχείου Δεδομένων Γενετικών Τύπων του ανθρωποκτονιών υπάρχουν τα λεγόμενα «ορφανά» δακτυλικά αποτυπώματα που βρέθηκαν σε τμήματα του αυτοκινήτου της 35χρονης αλλά και DNA από αποτσίγαρα και όχι μόνο

Η ανάλυση DNA των δειγμάτων απέδωσε δυο διαφορετικούς γενετικούς τύπους. Ο ένας πιθανότατα ανήκει σε γυναίκα και ο άλλος σε άντρα.