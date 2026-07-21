«Με είχαν ξυλοκοπήσει, τους φοβάμαι»: Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για το κύκλωμα εμπρηστών στη Μεσσηνία

Μαρτυρίες που φέρνει στο φως ο ΑΝΤ1 μια ημέρα πριν από την απολογία των τριών κατηγορούμενων για τους εμπρησμούς στη Μεσσηνία αναδεικνύει άγριους ξυλοδαρμούς, εκδικητικές επιθέσεις και φόβο στην περιοχή για τη δράση του πυροσβέστη, του κοινοτάρχη και του αδελφού του τελευταίου που φέρονται να δρούσαν ως «μαφία» των αγρών.

«Τα δύο αδέλφια πριν από λίγα χρόνια με είχαν ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου. Πριν από έναν μήνα πήγαν και ψέκασαν με δηλητήριο τις ελιές και ξεράθηκαν. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο γιατί τους φοβάμαι», ανέφερε μάρτυρας ενώπιον των στελεχών της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρησμού σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

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Η μαρτυρία που εμπλέκει τον πυροσβέστη σε περιστατικό εμπρησμού

«Πριν λίγα χρόνια, Αύγουστος στο χωριό, κατέβηκα από το σπίτι και πήγα προς τη μυρωδιά ακολουθώντας τη. Στον δρόμο πριν φτάσω στη φωτιά είδα ξαφνικά τον πυροσβέστη να έρχεται από εκεί που είχε πάρει φωτιά και μόλις τον είδα πάγωσα γιατί σε εκείνο το σημείο και εκείνη την ώρα δεν είχε καμία δουλειά. Προσπάθησε να μου δικαιολογηθεί και έφυγε. Δεν το είχα πει σε κανέναν μέχρι σήμερα αυτό γιατί φοβόμουν», λέει άλλος κάτοικος της περιοχής.