Η Μάγδα Φύσσα τίμησε το Πολυτεχνείο

Η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του Παύλου Φύσσα, βρέθηκε σήμερα στο Πολυτεχνείο και άφησε λουλούδια στη μνήμη των αγωνιστών της εξέγερσης.

Μάγδα Φύσσα
Μάγδα Φύσσα | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του Παύλου Φύσσα που δολοφονήθηκε από τη Χρυσή Αυγή, βρέθηκε το πρωί στον χώρο του Πολυτεχνείου. Με μια λιτή αλλά βαθιά συμβολική κίνηση, άφησε λουλούδια στη μνήμη των αγωνιστών που αντιστάθηκαν στη δικτατορία, τιμώντας παράλληλα τον γιο της, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε εμβληματική μορφή του αντιφασιστικού αγώνα.

Από νωρίς, το ιστορικό κτήριο της Πατησίων είχε γεμίσει με κόσμο κάθε ηλικίας. Φοιτητικοί σύλλογοι, εργατικά σωματεία και πολίτες συγκεντρώθηκαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στην επέτειο της 17ης Νοεμβρίου, καταθέτοντας λουλούδια και κρατώντας ζωντανή τη μνήμη της εξέγερσης.

Διαβάστε ακόμα: «Πρωί 17ης Νοεμβρίου, βγήκα με μια κάμερα στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο»

Οι πύλες του Πολυτεχνείου παρέμειναν ανοιχτές μέχρι τη 1 το μεσημέρι, ενώ αργότερα θα ξεκινήσει η καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία, κορυφώνοντας τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής.

 

