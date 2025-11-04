Η Μαρία Τζομπανάκη, η «καπετάνισσα» του «Σασμού» είχε βεντέτα στην οικογένειά της: Είχαν σφάξει τον θείο της

Παρακολουθώντας τα όσα συμβαίνουν στα Βορίζια και την αιματοχυσία από τη βεντέτα των οικογενειών Φραγκιαδάκη και Καργάκη με δύο νεκρούς, ασυναίσθητα, το μυαλό πολλών πηγαίνει στην πετυχημένη τηλεοπτική σειρά του Alpha «Σασμός» και την «καπετάνισσα» Μαρία Τζομπανάκη.

Ο λόγος ήταν βαρύς και πάντα αυτή είχε το γενικό πρόσταγμα στην οικογένεια, μετά το θάνατό του συζύγου της από βεντέτα. Η «καπετάνισσα» διψούσε για αίμα, αλλά ηρέμησε στη συνέχεια και έδωσε τη συγκατάθεσή της να γίνει «Σασμός».

Πολλές εικόνες, πολλές κουβέντες από τη σειρά, απηχούν την πραγματικότητα. Η ίδια η Μαρία Τζομπανάκη, έχει αποκαλύψει σε συνεντεύξεις πως έχει ζήσει βεντέτα στην οικογένειά της.

«Στην ιστορία της οικογένειας υπάρχει μία βεντέτα που σταμάτησε η γιαγιά μου και το 1989 σταμάτησα κι εγώ μία στην αναπνοή του να αρχίσει» είχε πει στη Ναταλία Γερμανού.

«Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν σάζεις μια βεντέτα που μπορεί να σε αφορά και προσωπικά, δηλαδή να έχει να κάνει με το αίμα και της δικής σου οικογένειας, κοστίζει πάρα πολύ. Αλλά είχα γίνει ήδη μητέρα και σκεφτόμουν το παιδί μου που ήταν αγόρι και που θα μπορούσε να εμπλακεί στο μέλλον σε τέτοιες ιστορίες, αθώος γαρ. Είχα κάνει κάτι το οποίο ευόδωσε και δόξα τω Θεώ σταμάτησαν όλα εκεί».

Σε άλλη συνέντευξη, όταν πρωταγωνιστούσε στον «Σασμό» είχε πει: «Δεν γεννήθηκα μόνο αλλά μεγάλωσα στην Κρήτη και τα έζησα… Ο σασμός, όπως τον έχω βιώσει μέσα από την οικογένειά μου όχι μόνο ως Κρητικιά, είναι μια ιερή κατάσταση. Είχε γίνει στην οικογένειά μας πολύ παλιά στις αρχές του προηγούμενου αιώνα.

Η γιαγιά μου η Μαρία είχε μια αρχοντική οικογένεια κι ήταν πολλά αγόρια και κορίτσια. Η γιαγιά μου ήταν 20 χρονών κι ο αδερφός της ο Μανώλης, είχε πάει με έναν φίλο του κάπου κι ο φίλος του είχε κάποια προηγούμενα με άλλον. Τσακώθηκαν, πιάστηκαν στα χέρια, έβγαλε το μαχαίρι του για να το δώσει στον αδερφό του φίλου της γιαγιάς μου και μπήκε μπροστά ο θείος μου ο Μανώλης. Τον έσφαξε στην κυριολεξία.

Τους έβγαλαν και μαντινάδες τότε. «Όταν θα περάσει νεκρός για την εκκλησία, σύρε Μαρία μια φωνή να κλάψει η Παναγία». Ενώ τον κουβαλούσαν στο σπίτι αιμόφυρτος, έλεγε μαντινάδες. Έτσι εξέφραζαν τότε τα συναισθήματά τους.

Η γιαγιά μου είχε μεσολαβήσει για να μην υπάρξει μια αντεκδίκηση γιατί ο θείος μου ο Μανόλης, δεν είχε κανένα λόγο να σκοτωθεί. Το πέτυχε η γιαγιά μου και την ευχαριστούσαν οι οικογένειες των άλλων δύο» είχε πει.