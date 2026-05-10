«Η μητρότητα άλλαξε ξαφνικά μορφή»: Το μήνυμα της Μαρίας Καρυστιανού για την γιορτή της μητέρας

Μαρία Καρυστιανού | Eurokinissi
Με ένα βαθιά συγκινητικό μήνυμα για τη Γιορτή της Μητέρας, η Μαρία Καρυστιανού μίλησε δημόσια για την απώλεια της κόρης της, Μάρθης, και για το πώς η μητρότητα απέκτησε για εκείνη ένα εντελώς διαφορετικό νόημα.

Σε μια μακροσκελή ανάρτηση που δημοσίευσε την Κυριακή (10/5), απευθύνεται στην αγαπημένη της κόρη και εξομολογείται ότι «η μητρότητα άλλαξε ξαφνικά μορφή».

Όπως αναφέρει, η σημερινή ημέρα ξυπνά μνήμες και συναισθήματα που παραμένουν ζωντανά: «Σήμερα η σκέψη μου σταματά σε εκείνα τα πρωινά που δεν ξημέρωσαν με το χαμόγελό σου και στα “σ’ αγαπώ” που έμειναν μετέωρα στον αέρα».

Σε άλλο σημείο της ανάρτησής της τονίζει ότι «η αγάπη δεν τελειώνει εκεί που σταματά η ανάσα, αλλά εκεί που σταματά η μνήμη».

Κλείνοντας, υπογραμμίζει πως η δική τους πραγματική γιορτή θα έρθει «τη μέρα που τα παιδιά μας θα είναι περήφανα για τον κόσμο που τους παραδώσαμε».

