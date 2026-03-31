Η παράσταση του Μουσικού Σχολείου Λάρισας για τα Τέμπη: «Αυτό φοβούνται, την ένωση», είπε ο Πάνος Ρούτσι

Μια μέρα πριν την επίμαχη δίκη για τα Τέμπη, οι μαθητές στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας, έδωσαν το δικό τους ηχηρό μήνυμα, οργανώνοντας μια παράσταση - «κραυγή» προς τιμήν των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Όπως δείχνουν και οι εικόνες του Orange Press Agency, η αίθουσα της εκδήλωσης γέμισε ασφυκτικά από κόσμο που ήρθε να τιμήσει τη μνήμη των 57 θυμάτων των Τεμπών και φυσικά τα χειροκροτήματα δεν σταματούσαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, είναι η τρίτη χρονιά συνεχόμενα, που πραγματοποιείται η συγκεκριμένη παράσταση. Η αναπαράσταση ξεκίνησε με τη σπαρακτική φιγούρα μιας μητέρας που μαθαίνει την είδηση για τη σύγκρουση των τρένων. Η άρνησή της να πιστέψει πως η κόρη της βρισκόταν στο μοιραίο βαγόνι «πάγωσε» το κοινό.

Η κορύφωση ήρθε όταν η κόρη, ως αερικό πλέον, επέστρεψε για να αποχαιρετήσει τη μάνα της, η οποία ένιωθε την παρουσία της χωρίς όμως να μπορεί να τη δει. Οι ερμηνείες των παιδιών στα τραγούδια ήταν καθηλωτικές. Από το εμβληματικό «Πριν το Τέλος» του Βασίλη Παπακωνσταντίνου μέχρι το μελαγχολικό «Τραγούδι της Ερήμου» (σε μουσική Λάκη Παπαδόπουλου και στίχους Μαριανίνας Κριεζή), κάθε στίχος έμοιαζε να γράφτηκε για εκείνη ακριβώς τη στιγμή.

Στα παρασκήνια, η ένταση ήταν εξίσου μεγάλη, με αγκαλιές και δάκρυα μεταξύ των μαθητών.

Παρόντες συγγενείς θυμάτων των Τεμπών

Το παρών έδωσαν και συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, οι οποίοι έκατσαν τιμητικά στις πρώτες σειρές. Ενδεικτικά, ανάμεσά τους: Η Χρυσούλα Χλωρού, η Άλμα Λάτα και ο Πάνος Ρούτσι.

«Νιώθετε... από εδώ και πέρα τίποτα δεν μπορεί να κρυφτεί από τα δικά σας μάτια, η πολιτεία δεν μπορεί πλέον να σας ξεγελάσει, καταλαβαίνετε όλη τη διαπλοκή που υπάρχει από πίσω» δήλωσε η Χρυσούλα Χλωρού, με την Άλμα Λάτα να συμπληρώνει: «Δυστυχώς η δικαιοσύνη είναι τυφλή, είναι κουφή και γενικώς δεν είναι ανεξάρτητη. Όμως εμείς όλοι, μια γροθιά, μια φωνή μαζί, έξω από τα δικαστήρια θα καταφέρουμε να βάλουμε όλους τους υπεύθυνους πίσω από τα κάγκελα».

Ο κ. Ρούτσι, από την πλευρά του, αναφερόμενος στην απεργία πείνας που έκανε στο Σύνταγμα, τόνισε: «Εσάς φοβηθήκαν και τότε στο Σύνταγμα και δεν με αφήσαν να πεθάνω… αλλά ταυτόχρονα με κορόιδεψαν. Δέχθηκαν όλα τα αιτήματά μου για την εκταφή του παιδιού μου και όταν ήρθε η ώρα μας έλεγαν άλλα… ακόμα ένα μπάζωμα. Δεν θα το αφήσουμε έτσι, συνεχίζουμε ψηλά το κεφάλι. Αυτό φοβούνται: την ένωση».

