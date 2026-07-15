«Η πιο κομψή Ιταλίδα από την Κυψέλη θα συνεχίσει να λάμπει»: Το αντίο της Finos Film στη Μάρω Κοντού

«Σκασμός εσύ Αντωνάκη μου!» Με αυτή την εμβληματική ατάκα και ένα συγκινητικό βίντεο-αφιέρωμα, η Finos Film αποχαιρετά τη σπουδαία Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω της μια χρυσή και ανεξίτηλη κληρονομιά στον ελληνικό κινηματογράφο.

Μέσα από τα social media, η ιστορική εταιρεία παραγωγής μοιράστηκε ένα μοναδικό κολάζ με τις πιο αγαπημένες στιγμές της μεγάλης μας ηθοποιού. Από το ντεμπούτο της στο «Χαρούμενο Ξεκίνημα» μέχρι την αξέχαστη ερμηνεία της στην «Ιταλίδα από την Κυψέλη», η Μάρω Κοντού κέρδισε επάξια μια μόνιμη θέση στις καρδιές όλων μας, αποδεικνύοντας πως μια αληθινή κυρία του σινεμά δεν μπαίνει ποτέ τυχαία στη ζωή μας.

Αναλυτικά η ανάρτηση και το βίντεο:

«Αντίο σε μια μεγάλη Κυρία.

Η Μάρω Κοντού ήταν ο ορισμός της φινέτσας, της θετικής ενέργειας, της καλοσύνης και της δύναμης. Μια γυναίκα που συνδύαζε την ευγένεια με την πυγμή, και το ταλέντο με την εργατικότητα, κερδίζοντας την αγάπη του κόσμου από την πρώτη κιόλας εμφάνισή της στο πανί, το 1954, ενώ ήταν ακόμη φοιτήτρια του Εθνικού Θεάτρου.



Μια βουβή εμφάνιση, στην ταινία “Χαρούμενο Ξεκίνημα” της Φίνος Φιλμ, ήταν αρκετή για να σε μαγνητίσει με τη γοητεία, τη λάμψη και το ελαφίσιο βλέμμα της, και να εξελιχθεί σε μια λαμπερή καριέρα 70 ετών.

Η Μάρω Κοντού δεν μπήκε τυχαία στην καρδιά μας. Με ρόλους που έγραψαν ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο, με το χαμόγελο, το ταλέντο και την αξεπέραστη κομψότητά της, έγινε μια από τις πιο αγαπημένες πρωταγωνίστριες του ελληνικού σινεμά.

Η πιο κομψή Ιταλίδα από την Κυψέλη θα συνεχίσει να λάμπει μέσα από τις ταινίες της και να μας κλείνει πονηρά το μάτι κάθε φορά που θα την ξανασυναντάμε στη μεγάλη οθόνη.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.

Αντίο Μάρω».