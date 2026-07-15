Η Μάρω Κοντού μέσα από ατάκες της: Ο τίτλος που θα έδινε στη βιογραφία της και τα tips για το κέρατο

Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή σήμερα (15/7) σε ηλικία 92 ετών και ένα πράγμα που σίγουρα θα μας λείψει από εκείνη είναι οι απολαυστικές ατάκες της στις κατά καιρούς συνεντεύξεις της, αφού μιλούσε ανοιχτά και αν μη τι άλλο διέθετε χιούμορ, ενώ δεν δίσταζε να αυτοσαρκαστεί.

Ας θυμηθούμε μερικές αγαπημένες ατάκες της Μάρως Κοντού τόσο από την τελευταία της τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Πάμε μια Βόλτα;» με τη Νίκη Λυμπεράκη όπου είχε εξηγήσει το μότο που ακολουθούσε από τα 50 της και μετά όσο και από παλαιότερες συνεντεύξεις της στο Buongiorno, στο Στούντιο 4 και όχι μόνο.

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Λίγες μεγάλες σταρ θα έλεγαν με αφοπλιστική ειλικρίνεια «το κέρατο θέλει ψυχραιμία» και «μόνο εγώ δεν έχω κάνει σεξ στη Γη της Ελιάς» ή δεν θα δίσταζε να παραδεχθεί πως έχει μουτζώσει συνάδελφό της όταν έβλεπε συνέντευξή της στην τηλεόραση και δεν άντεχε τα παραμύθια που την άκουγε να λέει.

«Έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι περαστική»

Στην τελευταία τηλεοπτική συνέντευξή της η Μάρω Κοντού είχε δηλώσει πως έχει συνειδητοποιήσει ότι είναι περαστική από τη ζωή και γιαυτό εάν έγραφε βιβλίο για τη ζωή της, ο τίτλος που θα του έδινε θα ήταν ακριβώς αυτός.

«"Μάρω Κοντού: Περαστική". Αυτό το έγραφα μετά τα 50 και στα αυτόγραφα. Αυθόρμητα μου βγαίνει. Έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι περαστική και για αυτό έχω αποβάλει πολλά πράγματα όπως φιλοδοξίες. Πέφτουν. Τι άλλο; Τα μεγάλα όνειρα και σχέδια. Όχι, το σήμερα άντε και ένα ποδαράκι στο αύριο.

Αυτό έγινε μετά τα 50, αλλά όχι αμέσως, σιγά σιγά, στη διαδρομή.

Μιλάμε για τα 91 τώρα. Τα 91 είναι χαράς ευαγγέλια. Νιώθω ελεύθερη από όλα και από όλους.

Λες "είμαι 91", αλλά δεν το συνειδητοποιείς. Αισθάνεσαι σαν 60, 55, μερικές φορές και 40.

Η ζωή είναι πολύ ωραία σε όλες τις ηλικίες, αλλά η πιο ωραία ηλικία είναι όταν νιώθεις ελεύθερη από τα λίγα, τα φθηνά, τα κακά, τα μικρά», είχε πει χαρακτηριστικά η Μάρω Κοντού, εξηγώντας τη φιλοσοφία ζωής που είχε υιοθετήσει από τα 50 και μετά.

«Το μυστικό είναι να μην πλήττεις - Σε γερνάει αυτό»

Μια ερώτηση που δέχονται οι επώνυμοι που βρίσκονται σε «μια πολύ ώριμη ηλικία», είναι να μοιραστούν το μυστικό τους που τους κάνει αειθαλείς και η Μάρω Κοντού είχε μοιραστεί το δικό της στο Buongiorno του Μega:

«Το μυστικό νομίζω είναι η ενέργεια, να μην κάθεσαι σε έναν καναπέ και να πλήττεις, σε γερνάει αυτό. Το να πρέπει να ντυθείς, να βαφτείς, να μάθεις κείμενα, να πας να δεις τους συναδέλφους σου, όλο αυτό με κρατάει ζωντανή».

«Έχω κλείσει τα 91, κοιτάζομαι στον καθρέφτη και λέω "εσύ είσαι 91; Αποκλείεται". Μέσα μου νιώθω 48 με 53 ετών, στη διάθεση εννοώ.

Ένα βράδυ που θα έχω αϋπνία, μπορεί να αλλάξω όλη τη διάταξη των επίπλων. Τα σέρνω και υπάρχει κόλπο. Δεν μπορώ να κάθομαι και να είμαι σε νιρβάνα. Δεν νιώθω ότι έχω μεγαλώσει», είχε πει ακόμα.

«Έχω κουραστεί να ακούω τα παραμύθια των συναδέλφων μου»

Πριν από δύο χρόνια, καλεσμένη στο Στούντιο 4, η Μάρω Κοντού είχε σφάξει με το γάντι ηθοποιούς που λένε ψέμματα για τη ζωή τους σε συνεντεύξεις, ενώ δεν είχε διστάσει να παραδεχθεί πως είχε μουντζώσει την τηλεόραση επειδή δεν άντεξε με αυτά που άκουγε.

«Έχω κουραστεί να βλέπω συναδέλφισσές μου να έρχονται εδώ και να λένε ακούω "παραμύθια". Εγω δεν μπορώ να σας πω παραμύθια καταγωγής, μόεφωσης, ότι όλα ήταν καλά», είχε σχολιάσει η αξέχαστη ηθοποιός.

«Ξέρουμε περισσότερα από όσα θα έπρεπε να ξέρουμε. Αυτό περνάς και εσύ. Ξέρεις πολλά», είχε απαντήσει η Νάνσυ Ζαμπέτογλου με τη Μάρω Κοντού να τονίζει:

«Ξέρω πολλά γιατί έχω μεγαλώσει με τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους και δεν μπορώ να ακούω παραμύθια. Μάλλον το έχουν πιστέψει το παραμύθι.

Έχω ακούσει τέρατα, μια φορά μούτζωσα κιόλας. "Να ηλίθια", είπα. Έχω ακούσει να λέει μία "εγώ είμαι 30 χρόνια πρώτη", άλλη να λέει θα μπει στο Γκίνες.

Να λένε "κατάγομαι από κει, με έστειλαν να κάνω μπαλέτο". Να τα ακούς και να ξέρεις τα αντίθετα.

Εμένα η αλήθεια με ισορροπεί. Δεν μπορώ να πω κάτι που είναι εκτός πραγματικότητας, δεν αισθάνομαι καλά. Δεν μπορώ να πω ψέμα».

«Το κέρατο θέλει ψυχραιμία»

Το 2015, η αγαπημένη Μάρω Κοντού είχε μιλήσει για την απιστία στην εκπομπή «Join Us» που προβαλλόταν από τον ΣΚΑΪ με παρουσιάστρια τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου λέγοντας πως:

«Το "κέρατο" θέλει ψυχραιμία. Όταν είσαι νέος και "φας κέρατο" δεν είσαι ψύχραιμος γιατί είσαι πολύ εγωιστής. Λες "με κεράτωσε; Εμένα με θέλει όλη η Ελλάδα και εσύ τολμάς και με κερατώνεις;". Και τα βροντάς. Δεν είναι πάντα σωστό αυτό, αλλά δεν έχεις την ψυχραιμία όταν είσαι στα 25 σου και είσαι στα ντουζένια σου.

Και μπορεί να χαλάσεις κάτι, το οποίο μπορεί να είχε ένα ωραίο μέλλον. Το έχω κάνει γιατί έχω συγχωρήσει. Βεβιασμένα τα βρόντηξα, αλλά το πήρα λίγο πίσω με την επιμονή και την ανάλυση του εαυτού μου και του γεγονότος. Νομίζω ότι έκανα καλά.

Μια στιγμιαία περιπέτεια ενός άνδρα δεν πρέπει να μας συγχύζει καθόλου. Αντιθέτως πρέπει να λέμε "τον καημένο". Γιατί σίγουρα σε θέλει, σίγουρα σε αγαπάει, αλλά ώρες – ώρες ο άνδρας θέλει και μια επιβράβευση».

Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει συγχωρέσει όλες τις φορές που έχει απατηθεί.

Σε συνέντευξή της στη Real Life η αγαπημένη Μάρω Κοντού είχε εξηγήσει πως «έφευγα όταν καταλάβαινα πως δεν πάει καλά μια σχέση, είτε είχαν προλάβει να με απατήσουν είτε ετοιμάζονταν να το κάνουν.

Αχ, αυτές οι απιστίες. Τότε μας φαίνονταν... βουνό γιατί πλήγωναν τον εγωισμό μας. Ήμασταν νέοι, γι’ αυτό. Τώρα το βλέπεις από μακριά και λες σιγά το πράγμα».

«Μόνο εγώ δεν έχω κάνει σεξ στη Γη της Ελιάς»

Τα τελευταία χρόνια βλέπαμε τη Μάρω Κοντού στην επιτυχημένη σειρά του Mega, «Η Γη της Ελιάς» οπου υποδυόταν τη Μαρία, τη μητέρα της Αθηνάς (Άντζελα Γκερέκου).

«Έχουμε εξελίξεις, ερωτικές, φόνοι, διαζύγια, αγάπες, λουλούδια, Είδα και τον Βαλτινό που σου είπε μόνο εγώ δεν έχω κάνει σεξ στη Γη της Ελιάς. Κάνει λάθος. Μόνο εγώ δεν έχω κάνει σεξ στη Γη της Ελιάς και δεν προβλέπεται», είχε πει η αγαπημένη ηθοποιός στο Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά να τη ρωτάει «το σεξ ειναι σημαντικό;» και εκείνη να απαντά με αφοπλιστική ειλικρίνεια που σε κάνει να μη χορταίνεις να την ακούς:

«Και βέβαια είναι, αλλά άλλες οι ορμόνες που έχεις σήμερα και άλλο στα 50, 60, άντε 70. Μη βγει μια γυναίκα στα 91 που είμαι εγώ σήμερα και πει "μου λείπει το σεξ", γελοίο. Ο άντρας μπορεί να είναι σε έξαψη ακόμα και με μια γυμνή φωτογραφία.

Η γυναίκα πρέπει να το επεξεργαστεί, να είναι ερωτευμένη με τον άλλο, να της πηγαίνει το δέρμα του, η μυρωδιά του, το φιλί του. Εκεί είναι η ομορφιά. Ε, τώρα πώς θα σε φιλήσει ένας 90 ετών με τη μασελίτσα; Δεν είναι το ίδιο».

Η ατάκα που «έστειλε» τη Σκορδά: «Εσύ πώς είσαι ερωτικά; Δεν έχουμε μάθει»

Στην ίδια συνέντευξη είχε αιφνιδιάσει με τον δικό της μοναδικό τρόπο τη Φαίη Σκορδά, ρωτώντας τη για την προσωπική της ζωή με την παρουσιάστρια του Buongiorno να μην μπορεί να της αντισταθεί και να της λύνει την απορία.

«Εσύ πώς είσαι ερωτικά; Δεν έχουμε μάθει. Ούτε διαβάζουμε τίποτα. Είσαι καλά να χαρώ;», είχε ρωτήσει η Μάρω Κοντού τη Σκορδά και εκείνη της είχε απαντήσει: «Πάρα πολύ καλά».

«Μπράβο, χαίρομαι. Είσαι πολύ νέα, αγάπη μου. Πρέπει να ζήσεις τη ζωή σου. Εγώ την έζησα, τη χόρτασα.

Τώρα ζω ένα άλλο κομμάτι ζωής που δεν είχα προλάβει να ζήσω. Μερικές φορές ήμουν ζηλιάρα και ήταν και ζηλιάρηδες. Μόνο εγώ ήμουν ζηλιάρα; Έχω κάνει και παρακολουθήσεις, έχω στείλει τριαντάφυλλα στον εαυτό μου για να ζηλέψει ο άλλος και έπιασε το κόλπο. Ό,τι κάνει μια ερωτευμένη γυναίκα», είχε εξομολογηθεί στη συνέχεια η Μάρω Κοντού.