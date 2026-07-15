Γιώργος Κωνσταντίνου: «Αντίο, Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει» - Το αντίο στη Μάρω Κοντού

Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή σήμερα Τρίτη (15/7) σε ηλικία 92 ετών με τον θάνατό της να σκορπά θλίψη σε συγγενείς, φίλους και στον απλό κόσμο που την αγάπησε μέσα από τους ρόλους της στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη.

Δεν ήταν λίγοι οι επώνυμοι που θέλησαν να την αποχαιρετήσουν μέσα από αναρτήσεις στα social media και δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στα συγκινητικά λόγια του Γιώργου Κωνσταντίνου σε ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook.

Διαβάστε επίσης - Η Μάρω Κοντού μέσα από ατάκες της: Ο τίτλος που θα έδινε στη βιογραφία της και τα tips για το κέρατο

Η Μάρω Κοντού και ο Γιώργος Κωνσταντίνου συμπρωταγωνίστησαν στην ταινία «Η Δε Γυνή να Φοβήται τον Άνδρα» και έγραψαν ιστορία ως Ελένη και Αντωνάκης, με τους συγκεκριμένους ρόλους να είναι από τους πλέον χαρακτηριστικούς της καριέρας τους.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου ανέβασε μια κοινή τους φωτογραφία και αποχαιρέτησε την «Ελενίτσα» Μάρω Κοντού, ενώ παράλληλα έκανε μια παράκληση προς τους δημοσιογράφους να μην τον καλούν στο τηλέφωνο, ζητώντας να καταλάβουν τη θέση του που έχασε ένα αγαπημένο πρόσωπο.

«Αντίο, Ελενίτσα μου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει. Μεγάλη παράκληση. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας, αλλά παρακαλώ να καταλάβετε κι εμένα.

Έφυγε μια σπουδαία φίλη. Μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις ούτε τίποτα. Η Μάρω ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο», έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιώργος Κωνσταντίνου.