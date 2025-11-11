Η πρώτη πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα - Τι καιρός θα μας συνοδεύει αυτό τον μήνα

Κάνοντας λόγο για «καιρική ανάπαυλα» τις επόμενες ημέρες, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας καθησύχασε , αναφέροντας πως ο καιρός θα παρουσιάσει γενική βελτίωση όλη την εβδομάδα.

Παράλληλα, ενημέρωσε για την περίοδο των Χριστουγέννων, πως αν και ο καιρός θα βαίνει άστατος, η θερμοκρασία θα καταγράφεται ελαφρώς υψηλότερη για τα εποχικά επίπεδα.

«Σε καιρική ανάπαυλα τις επόμενες ημέρες. Πρώτη εκτίμηση για τον μήνα των Χριστουγέννων. Μετά από τα 2 βροχοφόρα συστήματα από την Ιταλία, μέχρι και την επόμενη εβδομάδα δεν φαίνεται (προς το παρών ) καμία οργανωμένη διαταραχή να μας επηρεάζει με βροχές, χιόνια ή κρύα», αναφέρει ο κ. Τσατραφύλλιας.

Καιρός: Ψηλά ο υδράργυρος τα Χριστούγεννα

«Τουναντίον, ο υδράργυρος θα βρεθεί σε πιο υψηλά για την εποχή επίπεδα (μέχρι και 5 βαθμούς σταδιακά) ενώ οι βροχές θα είναι περιορισμένες και όχι αξιόλογες.

Επιπλέον και τον Δεκέμβρη οι τελευταίες ενημερώσεις των εποχικών μοντέλων δίνουν σήμα:

Για υψηλότερες θερμοκρασίες 1-2 βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα και λίγο περισσότερες βροχές στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη ,το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα σε σχέση με τα κλιματικά δεδομένα.

Να υπενθυμίσω ότι οι εποχικές προγνώσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με σχετική επιφύλαξη. Τα εποχικά μοντέλα δίνουν τάσεις και πιθανότητες, όχι βεβαιότητες».