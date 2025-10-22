Η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στενή φίλη του Διονύση Σαββόπουλου, μίλησε σε εκπομπή του Mega, για τις τελευταίες του στιγμές λέγοντας: «Ήταν πολύ γλυκός και ήρεμος.

Η πρώην ΠτΔ αποκάλυψε ότι επισκέφθηκε τον αγαπημένο Έλληνα τραγουδοποιό στο νοσοκομείο το απόγευμα της Τρίτης 21/10/25 λίγο πριν φύγει από την ζωή.

Για αυτήν την τελευταία τους συνάντηση ανέφερε: «Χθες τον είδα λίγο πριν πεθάνει, και ενώ ήξερα, όπως όλοι μας, ότι ήταν σε δύσκολη κατάσταση, ήταν πολύ γλυκός ήρεμος».

«Τον είδα χθες το απόγευμα και ήθελε να μας δει… Πήγα πιο πολύ για παρέα στην Άσπα, αλλά ήθελε να μας δει. Του ανέφερα όλα αυτά που λέγονται, ή το άρθρο του που έγραψε για τον Χατζιδάκι και χάρηκε, ζήτησε να δει τις εφημερίδες, ήρεμος και χαμογελαστός, κι έτσι θέλω να τον θυμάμαι», συμπλήρωσε, συγκινημένη για την απώλεια.

«Με αποκαλούσε την καινούργια παιδική του φίλη».