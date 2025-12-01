Η σημαία του «One Piece» στο αγροτικό μπλόκο της Νίκαιας: Τι συμβολίζει

Τη σημαία με την νεκροκεφαλή και το ψάθινο καπέλο από το «One Piece» έβαλε στο τρακτέρ του αγρότης στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα.

Το larissanet.gr, κατέγραψε το σύμβολο πάνω σε σημαία, αλλά και στο μπλουζάκι του διαδηλωτή αγρότη.

Το σύμβολο του One Piece σε μπλούζα διαδηλωτή αγρότη | larissanet.gr

Στο «One Piece» ο Monkey D. Luffy είναι νεαρός πειρατής με μοναδικό στόχο να γίνει ο «Βασιλιάς των Πειρατών» κι αυτό γιατί ο συγκεκριμένος τίτλος συνοδεύεται με αυτόν του πιο ελεύθερου ανθρώπου.

Στο Ιαπωνικό anime ο Luffy με το πλήρωμα των «Ψάθινων Καπέλων» ταξιδεύουν για να βρουν τον θρυλικό θησαυρό του «Οne Piece». Καλούνται να πολεμήσουν κόντρα στην κυβέρνηση και τα εκτελεστικά της όργανα που είναι το ναυτικό (marines), για ν’ ανατρέψουν τις αδικίες που έχουν επιβληθεί.

Η πειρατική σημαία με τη νεκροκεφαλή που φορά το ψάθινο καπέλο, έκανε την εμφάνισή της τα τελευταία χρόνια σε διαδηλώσεις νέων σε χώρες όπως το Νεπάλ, οι Φιλιππίνες και το Μεξικό. Στην Ελλάδα, κάνει την εμφάνισή της στα μπλόκα των αγροτών.