Αποκλειστικά στο Live News μίλησε η μητέρα του 6χρονου μαθητή, θέλοντας να δώσει το στίγμα της οικογένειας μετά την πρωτοφανή καταγγελία από την δασκάλα στον ανήλικο μαθητή στο Λουτράκι.

«Είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον που δείχνετε για το θέμα του παιδιού μας.

Η συγκεκριμένη κυρία ισχυρίστηκε και στο σχολείο αλλά και στο αστυνομικό τμήμα αυτά που ισχυρίστηκε και πιστεύει. Από εκεί και πέρα, η δίκη μας στάση απέναντι σε όλο αυτό είναι διακριτική και έτσι ακριβώς επιθυμούμε να συνεχίσουμε».

Η δήλωση αυτή αποτέλεσε τον άξονα γύρω από τον οποίο κινείται η οικογένεια, επιλέγοντας να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να προστατεύσει το παιδί από τη δημοσιότητα.

Ο ρόλος του πνευματικού

Την ίδια στιγμή, αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη των γονιών της δασκάλας ότι ο πνευματικός της ήταν εκείνος που την συμβούλεψε να προχωρήσει σε καταγγελία. Η μητέρα της 55χρονης μίλησε στο Live News:

«Τώρα το έχει γυρίσει στους παπάδες. Και δεν θέλει να ακούσει κουβέντα τώρα. Τον εκθειάζει τόσο πολύ που τον έχει Θεό της. Είμαι εναντίον διότι της βάζει λόγια και για τους γονείς της, που την λατρεύουμε».

Η θέση της Εκκλησίας

Ο ιερέας του ναού στην Κόρινθο, όπου η δασκάλα εξομολογούνταν τον τελευταίο χρόνο, πήρε σαφή θέση: «Μπορεί να έχει έρθει στην εκκλησία μας για να εξομολογηθεί, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να την θυμάμαι μέσα σε τόσα άτομα που επισκέπτονται την εκκλησία μας.

Αν κάποτε βοήθησε σε κάτι την ενορία, όπως εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι, αυτό δεν έχει σημασία. Η εξομολόγηση είναι κάτι απόρρητο.

Δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να την συμβουλεύει. Εγώ προσωπικά πάντως δεν έχω τέτοιες απόψεις. Είμαι κάθετος και αντίθετος με αυτό που έκανε η δασκάλα, να καταγγείλει δηλαδή ένα 6χρονο παιδάκι».

Παρά τις αντιδράσεις, η ίδια η δασκάλα επιμένει ότι έπραξε σωστά: «Πες ότι δεν μίλαγα καθόλου. Αλλά μετά σκέφτηκα αν μεγαλώσει και συνεχίσει να κάνει αυτήν την κίνηση μετά τι μπορεί να γίνει;

Καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει αργότερα, σε μερικά χρόνια; Είναι πολύ σοβαρό. Δεν είναι αστεία. Τι μπορεί να γίνει αυτό το παιδάκι;

Γιατί τα παιδάκια δεν μένουν πάντα παιδάκια, μεγαλώνουν. Έξι χρόνων θα τα κάνατε αυτά σε έναν εκπαιδευτικό; Δηλαδή κάτσε. Έξι χρονών παιδί θα κάνει αυτό το πράγμα στην εκπαιδευτικό;».