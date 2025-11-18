Η συμμορία με τους «μαϊμού» λογιστές και τις τηλεφωνικές απάτες φαίνεται ότι είχε βάλει στο μάτι και μία ανώτατη δικαστικό από την οποία απέσπασε μεγάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα.

Σύμφωνα με το Star, τον περασμένο Μάιο οι επιτήδειοι κατάφεραν να αποσπάσουν από την αρεοπαγίτη τιμαλφή αξίας 10.000 ευρώ αλλά και χρήματα, παριστάνοντας τους λογιστές. Της είπαν στο τηλέφωνο ότι δήθεν υπάρχει ενα πρόστιμο που πρέπει να πληρώσει και την έπεισαν να δώσει το ποσό στον βοηθό τους.

Ο αδελφός της γνωστής αθλήτριας, πρώην προπονητής τένις, που εργαζόταν και ως ντελίβερι ήταν ο... βοηθός.

Διαβάστε ακόμα: Σε Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνας και Πεκίνου η 37χρονη της ενόργανης που εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις απάτες – Ήταν πρώτο όνομα

Αυτή είναι η φωτογραφία ντοκουμέντο, από την στιγμή που πάει να παραλάβει το ποσό με το μηχανάκι.

Αδερφός γυμνάστριας | Glomex

Τον κατέγραψε κάμερα κλειστού κυκλώματος έξω από το σπίτι της δικαστικού. Απεικονίζεται με το κράνος, βερμούδα και κοντομάνικο. Ο κατηγορούμενος αδελφός της γνωστής γυμνάστριας κατάφερε όπως φαίνεται να πείσει την ανώτατη δικαστικό. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα τον αναγνώρισε.

Η σπείρα είχε μέλη και πλοκάμια σε όλη τη χώρα. Φερόμενος αρχηγός, ο 49χρονος με τα αρχικά Η.Κ., και «δεξί του χέρι» ο 27χρονος γιος του με τα αρχικά Γ.Α. Επικεφαλής ένας Αρμένιος που φέρεται να στρατολόγησε τον αδελφό της γνωστής αθλήτριας στο κύκλωμα. Από προπονητής τένις και ντελιβεράς φέρεται να κάνει «βαψίματα», έτσι έλεγαν τις απάτες, αλλά και πολυτελή ταξιδια σε Ισπανία, Ιταλία, Μύκονο.

Στο Περού ο κατηγορούμενος αδελφός της γνωστής αθλήτριας

Ο κατηγορούμενος αδελφός της γνωστής αθλήτριας διαφεύγει της σύλληψης. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται στο Περού από όπου φέρεται να κάνει αναρτήσεις.

Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος έχει κληθεί να απολογηθεί την Τετάρτη μαζί με την αδελφή του. Το ερώτημα είναι αν θα εμφανιστεί στις Αρχές ή αν θα εκδοθεί ένταλμα σύλληψης όπως προβλέπεται σε αυτήν την περίπτωση.

Η αδελφή του κρατείται κατηγορούμενη για νομιμοποίηση εσόδων και ψυχολογικά είναι ράκος. Αρνείται κάθε κατηγορία.

Στο Περού ο αδερφός της γυμνάστριας | Glomex

Τα δυο αδέλφια ζούσαν μαζί με την μητέρα τους μέχρι πριν από κάποιους μήνες. Η γνωστή αθλήτρια είχε πιάσει δουλειά το καλοκαίρι σε beach bar, ωστόσο στους λογαριασμούς της φαίνεται να κατατέθηκαν 400.000 ευρώ και στο σπίτι της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9.000 ευρώ και πέντε κινητά.

