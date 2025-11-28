Η στιγμή που οι ηλικιωμένοι απεγκλωβίζονται στο Περιστέρι: Μάχη με τις φλόγες τα ξημερώματα

Αγωνιώδεις στιγμές εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα στο Περιστέρι.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου της πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην οδό Οίτης, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική και την ΕΛ.ΑΣ, καθώς όλοι οι ένοικοι βρίσκονταν στα σπίτια τους.

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και όλο το ακίνητο «πνίγηκε» στον καπνό, με κάποιους ένοικους να εγκλωβίζονται στα διαμερίσματά τους και να βγαίνουν στα μπαλκόνια για να πάρουν αέρα. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ κλήθηκε και ειδικό κλιμακοφόρο.

Την ώρα που πυροσβέστες έδιναν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες, άλλοι συνάδελφοί τους -όπως φαίνεται στο βίντεο του Orange Press Agency- ανέβηκαν με την επεκτεινόμενη κλίμακα στους ορόφους και απεγκλώβισαν δύο ηλικιωμένα άτομα.

Στον όροφο όπου μαινόταν η φωτιά διαμένει και μια κατάκοιτη γυναίκα, με τους πυροσβέστες να «ορμούν» στο σπίτι της από το μπαλκόνι για να διασφαλίσουν ότι είναι καλά -ενώ παρέμειναν μαζί της μέχρι την οριστική κατάσβεση.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν πολύ σοβαρές καταστροφές στο διαμέρισμα, ωστόσο χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής δεν κινδύνεψαν άνθρωποι ούτε καταγράφηκαν τραυματισμοί ή προβλήματα υγείας.