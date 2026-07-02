Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες των ενοίκων της πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, όπου τα ξημερώματα σημειώθηκε έκρηξη και πυρκαγιά με τραγικό απολογισμό τον θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα.

Η κα Αναστασία, ένοικος του κτιρίου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα στην πολυκατοικία, εκφράζοντας αρχικά τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια της άτυχης γυναίκας.

«Επικράτησε πανικός. Από τις απέναντι πολυκατοικίες μάς φώναζαν "ξυπνήστε, καίγεστε". Βγήκαμε στα μπαλκόνια και ο καπνός είχε ήδη φτάσει μέχρι τον έκτο όροφο, όπου βρισκόμουν», ανέφερε.

Όπως περιέγραψε, άκουσε φωνές στον διάδρομο και άνοιξε το διαμέρισμά της για να προστατευθούν όσοι είχαν βγει έξω. Λίγο αργότερα, ένας άνδρας χτύπησε επίμονα την πόρτα και, όταν εκείνη άνοιξε, μπήκε μέσα μαζί με πυκνό καπνό.

«Νομίσαμε ότι η φωτιά είχε περάσει μέσα στην πολυκατοικία και στα διαμερίσματα. Αργότερα κατάλαβα ότι ο άνθρωπος που μπήκε ήταν ο κ. Νέστορας», είπε.

Σύμφωνα με την ίδια, ο άνδρας έφερε εγκαύματα στο κεφάλι και στα χέρια και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, φωνάζοντας διαρκώς: «Η γυναίκα μου, η κόρη μου». Όπως εξήγησε, πίστευε ότι οι δικοί του άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους.

«Μου έλεγε συνέχεια "χάθηκαν, χάθηκαν, πέθαναν". Προσπαθούσα να τον καθησυχάσω. Βγαίναμε στο μπαλκόνι για να δούμε τι συμβαίνει και βλέπαμε ασθενοφόρα να παραλαμβάνουν τραυματίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κα Αναστασία σημείωσε ακόμη ότι μέσα στην πολυκατοικία επικρατούσε απόλυτο σκοτάδι λόγω της διακοπής ρεύματος, ενώ οι πυκνοί καπνοί είχαν μηδενίσει την ορατότητα, δημιουργώντας συνθήκες ασφυξίας και εγκλωβισμού για τους ενοίκους.

Όπως είπε, όταν έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ ενημέρωσαν τον κ. Νέστορα ότι η οικογένειά του είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Παρά την ενημέρωση, εκείνος παρέμενε σε κατάσταση σοκ, πιστεύοντας ότι οι δικοί του άνθρωποι δεν είχαν επιζήσει.

Κλείνοντας, η ένοικος της πολυκατοικίας τόνισε ότι πρόκειται για μια ήσυχη γειτονιά και πως, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, κανείς δεν είχε αντιληφθεί κάτι ύποπτο πριν από την έκρηξη.

Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης

Σοκαριστικές εικόνες καταγράφει κάμερα ασφαλείας από παρακείμενη πολυκατοικία, η οποία αποτύπωσε τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας τον θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα και εκτεταμένες καταστροφές.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το thestival.gr διακρίνεται μια εκτυφλωτική λάμψη να φωτίζει τη νύχτα, ενώ αμέσως μετά ακολουθεί η μεγάλη πυρκαγιά που τυλίγει το ισόγειο της πολυκατοικίας.

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, καίγοντας αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες που ήταν σταθμευμένα στο σημείο και προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές στο κτίριο.

Η έκρηξη και η πυρκαγιά στοίχισαν τη ζωή στη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Θεσσαλονίκη: «Άμεση η εξιχνίαση» λέει η Δημογλίδου

Ηεκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνταντίνα Δημογλίδου, εμφανίστηκε βέβαιη ότι θα γίνει γρήγορα η εξιχνίαση των επιθέσεων σε βάρος των τριών πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.

Σε συνέντευξή της στον ΑΝΤ1, σημείωσε πως «η έρευνα της Αντριτρομοκρατικής έχει προχωρήσει πολύ» και ανέφερε ότι πιστεύεται ότι οι δράστες είναι «τουλάχιστον τρεις».

Δήλωσε πως η έρευνα είναι δύσκολη καθώς πρέπει να γίνει συλλογή βιντεοληπτικού υλικού σε μεγάλη ακτίνα - μεταξύ των περιοχών όπου έλαβαν χώρα οι επιθέσεις τα ξημερώματα της Τετάρτης (01/06).

Ερωτώμενη για το εάν έχουν καταγραφεί άτομα με δύο μοτοσικλέτες, δήλωσε πως δεν έχει ενημέρωση περί οχημάτων, αλλά έκρινε πως «πολύ εύκολα θα μπορούσε κάποιος με δίκυκλο να μετακινηθεί» προς τα σημεία.

Όπως είπε η κα Δημογλίδου, και στις τρεις επιθέσεις «υπάρχει ίδιος τρόπος δράστης, ίδιος εμπρηστικός μηχανισμός».

Σχετικά με το εάν προηγήθηκε κάτι που μπορεί να στοχοποίησε τα τρία στελέχη της ΝΔ, εξήγησε πως «δεν μας προκύπτει κάτι».

«Συνήθως επιλέγουν κάποιο σημείο, για να μη γίνουν εύκολα αντιληπτοί από τις Αρχές ή να μην υπάρχει φρούρηση» συμπλήρωσε.

Τέλος και όσον αφορά στο εάν τα θύματα στοχοποιήθηκαν λόγω της πολιτικής του δραστηριότητας, συμπέρανε πως «ακόμα και ένας απλός πολίτης μπορεί να το καταλάβει».