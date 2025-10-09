Η στιγμή της σύλληψης του 43χρονου που επιτέθηκε στην έγκυο γυναίκα του με πιρούνι

Βίντεο που ήρθαν στο φως κατέγραψαν τις κινήσεις του 43χρονου λίγο πριν επιτεθεί στη έγκυο σύζυγό του και μετά, τη στιγμή της σύλληψης του από τις αρχές.

Στο πρώτο βίντεο του Mega, καταγράφονται καρέ καρέ οι κινήσεις του δράστη πριν επιτεθεί στην σύντροφό του.

Βρίσκεται στην γειτονιά. Κρατά ένα μπουκάλι μπύρα. Κάθεται για ώρες, καταναλώνει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και καπνίζει ακατάπαυστα.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται να σηκώνεται και να ξεκινά απρόκλητα καυγά με οδηγό που προσπαθεί να παρκάρει. Τέτοιου είδους επεισόδια δημιουργούσε πολύ συχνά, λένε όσοι τον γνωρίζουν.

Η στιγμή της σύλληψης

Στο δεύτερο βίντεο του MEGA καταγράφεται η στιγμή της σύλληψης που αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον 43χρονο.

Όπως αποκαλύπτεται ο δράστης της φρικιαστικής επίθεσης είχε συλληφθεί επανειλημμένα για διάφορα αδικήματα, όμως κυκλοφορούσε ελεύθερος.

«Από τέλη Αυγούστου μέχρι και προχθές ήταν μέσα στη φυλακή. Ήταν επικίνδυνος τον ήξερα 15 χρόνια», αναφέρει κάτοικος της περιοχής.

Ο 43χρονος ήταν κακοποιητικός και βίαιος -σύμφωνα με τις μαρτυρίες- και με την πρώην σύζυγό του αλλά και με την κόρη τους, μάλιστα χρειάστηκε να φυγαδεύσουν το παιδί στη Γεωργία για να γλιτώσουν.

Η γυναίκα δίνει μάχη για την όραση της στο «Αττικόν»

Την ίδια στιγμή, η 43χρονη έγκυος δίνει μάχη για την όραση της στο νοσοκομείο «Αττικόν». Όπως επισημαίνει το Open, οι γιατροί έκαναν επέμβαση στη γυναίκα η οποία διήρκησε δυόμιση ώρες.

Από το ένα μάτι της υπάρχει κίνδυνος για την όραση της.

Οι γιατροί που την περιθάλπουν σοκαρίστηκαν με την εικόνα της.

«Είμαι 30 χρόνια στα νοσοκομεία δεν έχω ξαναδεί τέτοιο περιστατικό. Ήταν σε όλο το πρόσωπο χτυπημένη, πρέπει να την χτυπούσε με τόσο μίσος. Ήθελε να την σκοτώσει μάλλον, να της αφαιρέσει την ζωή», ανέφερε γιατρός που εξέτασε τη γυναίκα.