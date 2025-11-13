Η συγκλονιστική μαρτυρία για τον θάνατο του 40χρονου κρεοπώλη στο Κιλκίς: «Του φώναζα μη φεύγεις»

Βαθιά θλίψη επικρατεί στο Μαυρονέρι Κιλκίς μετά τον απροσδόκητο θάνατο ενός 40χρονου κρεοπώλη, που έχασε τη ζωή του το πρωί της Τετάρτης (12/11) μέσα στο κατάστημά του. Το χωριό είναι συγκλονισμένο και κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την τραγωδία που εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια των κατοίκων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, γύρω στις 10:00 το πρωί ο άτυχος άνδρας μπήκε στο κρεοπωλείο για να ξεκινήσει τις καθημερινές προετοιμασίες.

Κατά τη διάρκεια του τεμαχισμού ενός κομματιού κρέατος, το μαχαίρι φέρεται να γλίστρησε, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό κάτω από την κοιλιακή χώρα και διακοπή της μηριαίας αρτηρίας.

«Δεν κατάλαβε τι είχε συμβεί»

«Στην αρχή δεν κατάλαβε τι είχε συμβεί και συνέχισε να τακτοποιεί τα κρέατα του», ανέφερε κάτοικος του χωριού που βρισκόταν κοντά στο σημείο. Λίγο αργότερα άρχισε η ακατάσχετη αιμορραγία, με τον 40χρονο να φωνάζει πως τραυματίστηκε.

Μέσα στο κρεοπωλείο βρισκόταν ο πατέρας της κουμπάρας του, ο οποίος κάλεσε αμέσως σε βοήθεια. Πελάτες και κάτοικοι από το διπλανό καφενείο έσπευσαν να βοηθήσουν, προσπαθώντας να σταματήσουν την αιμορραγία μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ.

«Του φώναζα με όλη μου τη δύναμη να κρατηθεί ζωντανός. Του έλεγα “Νίκο, μη φεύγεις!”. Το μόνο που πρόλαβε να ψελλίσει ήταν “φεύγω”…», περιέγραψε συγκλονισμένος ο αυτόπτης μάρτυρας κ. Κώστας, σύμωνα με την εφημερίδα «Μακεδονία».

Ο 40χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Κιλκίς, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης, όπου όμως κατέληξε, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.

Σήμερα, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του Μαυρονερίου θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον άτυχο Νίκο, στις 16:00, στην εκκλησία του χωριού.