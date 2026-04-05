Η συγκλονιστική περιγραφή του Νίκου Πλακιά για τη νύχτα των Τεμπών: «Με χτύπησε ρεύμα»

Ο Νίκος Πλακιάς μίλησε για τη στιγμή που ενημερώθηκε για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου έχασαν τις ζωές τους οι κόρες και η ανιψιά του, εξιστορώντας καρέ - καρέ τα όσα περνούσαν από το μυαλό του, ενώ ενημερωνόταν από τα ΜΜΕ για την υπόθεση. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ένα τηλεφώνημα που έλαβε πρόσφατα από άλλο επιβάτη.

Σε συνέντευξή του στο Face2Face με την Κατερίνα Παναγοπούλου για Τα Νέα, είπε πως ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή, διαβάζοντας τα νέα στο διαδίκτυο, αναφορικά με το συμβάν, αλλά καθώς πλήθαιναν οι πληροφορίες τόσο του ήταν αδύνατο να συνειδητοποιήσει αυτό που ερχόταν.

«Γυρίζοντας από τη δουλειά, καθόμουν στον καναπέ για να ξεκουραστώ. Είχα το κινητό στα χέρια και χάζευα τα νέα της ημέρας και στη ροή των ειδήσεων βλέπω για εκτροχιασμό του τρένου. Δεν μου πήγε το μυαλό, στην αρχή, ότι μπορεί να είναι το τρένο που είναι τα κορίτσια γιατί δεν είχα τη διαίσθηση ότι κάτι θα μου συμβεί, γιατί το έχω αυτό στη ζωή μου. Και βλέπω ότι ήταν το τρένο που έρχεται από Αθήνα και εκεί μπερδεύτηκα γιατί εμείς το παίρνουμε από Καλαμπάκα και από εκεί έχει ανταπόκριση στα Φάρσαλα και από εκεί φεύγουμε για Θεσσαλονίκη, θεώρησα ότι είναι κάποιο άλλο» περιέγραψε.

Το επόμενο 10λεπτο παρακολουθούσε όλα όσα γράφονταν, αλλά δεν είχε πει τίποτα στη σύζυγό του, που ήταν δίπλα του, ούτε κάλεσε τον αδελφό του και τη σύζυγό του, για να τους ενημερώσει.

«Τα πρώτα νέα ήταν ότι είναι εκτροχιασμός χωρίς τραυματίες, αυτό με καθησύχασε και καθόμουν και κοιτούσα. Μετά είπαν ότι ήταν λάθος τα νέα, δεν ήταν το τρένο το Ι-62 που ανέβαινε από Αθήνα αλλά εκείνο που κατέβαινε από τη Θεσσαλονίκη. εκεί καθησυχάστηκα και είπα από μέσα μου, «Νίκο τη γλιτώσαμε» και είμαι παγωμένος στο κινητό μου, δεν έχω πει τίποτα σε κανέναν» θυμήθηκε.

Μετά από λίγο, επιβεβαιώθηκε ότι ήταν το τρένο των παιδιών του. «Εκεί, με χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Όλο αυτό το διάστημα δεν έχω κάνει το αυτονόητο, δεν έχω πάρει τηλέφωνο τα παιδιά» ανέφερε, θέλοντας να υπογραμμίσει πόσο ταραγμένος ήταν.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνομιλία που είχε η οικογένειά του με τραυματία, που ήταν στο ίδιο κουπέ με τις κόρες του, αλλά και σε ένα τηλεφώνημα που έλαβε τρία χρόνια μετά το δυστύχημα, από άτομο που επέβαινε στο ίδιο τρένο και είχε ακούσει τα παιδιά του, αλλά είχε κατέβει στη Λάρισα.

«Μιλήσαμε, πιστέψαμε αυτά που μας είπε, παρότι είμαστε ακόμα πολύ διστακτικοί» σχολίασε.

Όταν ρώτησαν το εν λόγω άτομο εάν άκουσε κάτι από τις νεαρές την ώρα της σύγκρουσης, είπε πως «είναι σε ψυχολογικό σοκ. Εκτινάχθηκε από το παράθυρο, δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει φωνές από άτομα, γινόταν πόλεμος εκεί μέσα».

Ακόμα, σημείωσε πως το απόγευμα προ της συνέντευξης τον κάλεσε ένας άνδρας, βρίσκονταν το θάρρος να του μιλήσει, 3 χρόνια μετά.

«Χθες το απόγευμα είχα ένα τηλεφώνημα από επιβάτη που κατέβηκε στη Λάρισα και ήταν μπροστά από τα κορίτσια. Ήθελε να μου πει ότι ήθελε να με πάρει 3 χρόνια αλλά δεν είχε κουράγιο».

«Τα ακούγαμε (σ.σ. τα κορίτσια) σε όλα τα κουπέ από τις φωνές και τα γέλια. Ήταν χαρούμενα και γελούσαν πάρα πολύ» τού είπε.