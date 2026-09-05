Η Θεσσαλονίκη του «Ανατέλλοντος Ηλίου» - Τιμώμενη χώρα η Ιαπωνία στη φετινή ΔΕΘ

Με τιμώμενη χώρα την Ιαπωνία, και συνολικά 25 συμμετέχουσες χώρες, 11 θεματικές ενότητες και ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων ανοίγει σήμερα «αυλαία» η επετειακή 90ή ΔΕΘ, που καθιστά τη Θεσσαλονίκη πολιτισμικό επίκεντρο για τις επόμενες ημέρες.

Στην επετειακή χρονιά της η ΔΕΘ-Helexpo AE επέλεξε ως τιμώμενη χώρα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης την Ιαπωνία, μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, που συνδυάζει τη μακραίωνη παράδοση με την καινοτομία.

Το ελληνικό και διεθνές κοινό θα εξερευνήσει το ιαπωνικό «σύμπαν» στο Περίπτερο 13, σε έναν εκθεσιακό χώρο 3.200 τ.μ., με 25 εταιρείες και φορείς, μέσα από τη φιλοσοφία του TAKUMI, δηλαδή του τεχνίτη.

Ιαπωνία - Φέρνει στη ΔΕΘ τη φιλοσοφία του «takumi»

Η φιλοσοφία αυτή αντιπροσωπεύει τη διαχρονική αφοσίωση για την τελειοποίηση μιας τέχνης και βασίζεται στη δεξιοτεχνία, την ακρίβεια και τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό.

Στο περίπτερο της Ιαπωνίας θα παρουσιαστούν δράσεις που θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, περιλαμβάνοντας την αυτοκίνηση, τα φαρμακευτικά προϊόντα, την υγεία, τις ενεργειακές και κλιματικές λύσεις, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη γεωργία, την παραγωγή, τις ασφαλίσεις, τον τουρισμό και τη ναυτιλία.

Μεταξύ των εταιρειών και οργανισμών που θα απαρτίζουν την ιαπωνική συμμετοχή είναι οι Astellas, Daiichi Sankyo, Daikin, Fujifilm, H.I.S. Dream Travel, Interwater (αντιπρόσωπος της Toray), JTI Hellas, Efthymiadis Agrotechnologies, Konica Minolta, Mitsubishi Electric, Moro Technology Corporation, Nic. J. Theocarakis (αντιπρόσωπος των Nissan και Suzuki Marine), Petros Petropoulos Group (αντιπρόσωπος της Isuzu), Saracakis Group (αντιπρόσωπος της Honda Mortors), Syngelidis Group (αντιπρόσωπος της Mazda), Takeda, Toyota Hellas and Weathernews, καθώς και ο Japan National Tourism Organization, η Japan-Greece Society και το Επίτιμο Προξενείο της Ιαπωνίας στη Θεσσαλονίκη.

Για την καλύτερη ανάδειξη της ιαπωνικής κουλτούρας, ανάπτυξης και τεχνολογικής εξέλιξης, έχουν προγραμματιστεί πάνω από 40 εκδηλώσεις. Οι επισκέπτες θα παρακολουθήσουν, μεταξύ άλλων, παραστάσεις ιαπωνικών τυμπάνων Taiko, συναυλίες σαμισέν, επιδείξεις ιαπωνικής καλλιγραφίας και παραδοσιακών χορών, καθώς και αφιερώματα στα anime, τα manga και το cosplay.

Στον ίδιο χώρο θα λειτουργήσει εστιατόριο με ασιατικές γεύσεις υπό την επιμέλεια του Athens Asian Food Festival, προσφέροντας τέσσερα διαφορετικά γαστρονομικά θεματικά μενού. Μάλιστα, προς τιμήν της συμμετοχής της Ιαπωνίας, αλλά και της ανάδειξης της 90ής ΔΕΘ, η Θεσσαλονίκη στολίστηκε με ελληνοϊαπωνικά σύμβολα.

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