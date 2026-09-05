Έφτασε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Τα «κρυφά χαρτιά» και οι τρεις άξονες των σημερινών εξαγγελιών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε προ ολίγου στην 90ή ΔΕΘ, εισερχόμενος στον εκθεσιακό χώρο και ξεκινώντας να περιηγείται στα περίπτερά της, όπως μετέφερε μόλις ο ΣΚΑΙ.

Η 90ή ΔΕΘ αναπτύσσεται σε 11 διακριτές θεματικές ενότητες, καλύπτοντας όλο το φάσμα της σύγχρονης παραγωγής και υπηρεσιών. Στην ενότητα «Ελλάδα και Επιχειρηματικότητα» φιλοξενούνται 41 Επιμελητήρια και 320 επιχειρήσεις από όλη τη χώρα υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

ΔΕΘ 2026: «Αστακός» η Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε «φρούριο», καθώς η ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα ενόψει των εγκαινίων της 90ης ΔΕΘ. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί συμμετέχουν στον σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν ενισχυμένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χρήση drones, προληπτικούς ελέγχους και εκτεταμένο σχεδιασμό για τη διαχείριση των συγκεντρώσεων και των πορειών που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο, ημέρα των εγκαινίων.

Σημαντικές αλλαγές στην κυκλοφορία αναμένονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης λόγω των κινητοποιήσεων. Από τις 15:00 θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία οκτώ σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης, με την επαναλειτουργία τους να εξαρτάται από την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και τις συνθήκες στο κέντρο της πόλης.

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της ΕΛ.ΑΣ. ακολουθεί το πλαίσιο προηγούμενων ετών, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη και αποτροπή επεισοδίων, αλλά και στη διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης κατοίκων, πολιτών και επισκεπτών.

ΔΕΘ 2026: Τα μέτρα «έκπληξη» του Μητσοτάκη

Στην παρουσίαση του πρωθυπουργού είναι πιθανό να περιλαμβάνονται και κάποια επιπλέον μέτρα για οικογένειες με παιδιά και αγρότες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό ζήτημα και να στηριχτεί ο πρωτογενής τομέας.

Ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι «το πρόγραμμα μας θα περιλαμβάνει μια εθνική στρατηγική δημογραφικής αναγέννησης με έμφαση στη μείωση του κόστους ανατροφής του παιδιού και στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».

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Στο επίκεντρο βρίσκεται και η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Ο κ. Χατζηδάκης έδωσε έμφαση σε «ένα πλαίσιο πολιτικών για την προσιτή στέγαση, με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για νέες κοινωνικές κατοικίες, ανακαίνιση κλειστών ακινήτων, διευκόλυνση απόκτησης πρώτης κατοικίας για νέα ζευγάρια και ειδικά μέτρα για εργαζόμενους πρώτης γραμμής».

Κεντρική στόχευση των μέτρων είναι η περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών αλλά και η στοχευμένη εισοδηματική ενίσχυση για μισθωτούς και συνταξιούχους.

90ή ΔΕΘ - Οι θεματικές ενότητες

Στις «Γεύσεις από Ελλάδα» παρουσιάζονται προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και τοπικοί συνεταιρισμοί, ενώ η ενότητα «Γαστρονομία και Διατροφή» εστιάζει στα σύγχρονα διατροφικά πρότυπα, τα τρόφιμα και τα ποτά.

Ο κλάδος της «Ενέργειας και Κυκλικής Οικονομίας» έχει φέτος αξιοσημείωτη εκπροσώπηση με λύσεις θέρμανσης, ψύξης και πράσινων υποδομών.

Η ενότητα «Έπιπλα και Οικιακός Εξοπλισμός» προβάλλει τις νέες τάσεις στο design και τη διακόσμηση. Μια ξεχωριστή προσθήκη της φετινής διοργάνωσης είναι η νέα θεματική ενότητα της «Οικονομίας» στο Περίπτερο 13, η οποία στοχεύει στην προσέλκυση ιδιωτικών επιχειρήσεων, εστιάζοντας στην οικονομική διακυβέρνηση, τη φορολογική συμμόρφωση και τη διαφάνεια.

Στις ενότητες της 90ής ΔΕΘ εντάσσονται και οι «Δημόσιοι Φορείς και Οργανισμοί», το αφιέρωμα «Cosmos και Διεθνείς Συμμετοχές», η «Akademia» για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο τομέας «Τεχνολογία, Έρευνα και Καινοτομία» για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τα ερευνητικά κέντρα και τις έξυπνες εφαρμογές, και τέλος οι «Λιανικές Πωλήσεις» καταναλωτικών προϊόντων και ειδών δώρου.

Το Περίπτερο 17 θα αποτελέσει έναν ενιαίο κόμβο Εκπαίδευσης, Τεχνολογίας, Έρευνας και Καινοτομίας, όπου σημαντική θέση έχουν και οι Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, ενώ στην 90ή ΔΕΘ συμμετέχει και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στις καινοτομίες της 90ής ΔΕΘ συγκαταλέγεται η Wellness & Fitness Arena στο Περίπτερο 16, ένας βιωματικός χώρος εστιασμένος στην υγεία, τη διατροφή και τον αθλητισμό, με συνεχή δραστηριότητα και τις εννέα ημέρες της διοργάνωσης.

Η επιχειρηματική διάσταση της ΔΕΘ ενισχύεται μέσω του προγράμματος προκαθορισμένων επιχειρηματικών συναντήσεων που η ΔΕΘ-HELEXPO συνδιοργανώνει με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος και το δίκτυο Enterprise Europe Network, εστιάζοντας σε τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η φαρμακοβιομηχανία και ο τουρισμός. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει επίσης το πρόγραμμα επιχειρηματικών επαφών με τις συμμετέχουσες ιαπωνικές εταιρείες.