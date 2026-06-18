Η τραγική ιστορία της Χρυσής Αυγής των 28 νεκρών: Τα 9 μποφόρ που έκαναν ένα πλοίο να αναποδογυρίσει

Υπάρχει μια άγραφη φράση μεταξύ των Ελλήνων ναυτικών: «Αν δεν έχεις περάσει τον Κάβο Ντόρο, δεν είσαι καπετάνιος». Ο Καφηρέας, το στενό ανάμεσα στην Εύβοια και την Άνδρο, είναι γνωστός για τα ακραία ρεύματα και τους τυφώνες του.

Όμως, στις 23 Φεβρουαρίου του 1983, ο Κάβο Ντόρος δεν έδειξε απλώς τα δόντια του, έγινε ο τάφος για 28 ανθρώπους.

Εκείνη την ημέρα, η Αττική βρισκόταν σε κλοιό βαρυχειμωνιάς. Από τον Χολαργό μέχρι το λιμάνι της Ραφήνας το έστρωσε με χιόνι. Παρά τις απαγορευτικές συνθήκες και τους ανέμους που άγγιζαν τα 9 μποφόρ, το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Χρυσή Αυγή» έπρεπε να αποπλεύσει.

Το πλοίο είχε μια συγκεκριμένη, επικίνδυνη υποχρέωση: κάθε Τετάρτη εκτελούσε το δρομολόγιο μεταφοράς καυσίμων για τα νησιά των Κυκλάδων (Άνδρο, Τήνο, Μύκονο).

Στα σπλάχνα του μετέφερε 9 μεγάλα φορτηγά, βυτιοφόρα γεμάτα βενζίνη και υγρά καύσιμα, καθώς και 42 συνολικά επιβαίνοντες (πλήρωμα και οδηγούς οχημάτων).

Το ρολόι έδειχνε λίγο μετά τις 18:30 το απόγευμα όταν το πλοίο μπήκε στο μάτι του κυκλώνα, στον Κάβο Ντόρο. Τα τεράστια κύματα σφυροκοπούσαν το σκαρί.

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Ξαφνικά, λόγω της θαλασσοταραχής, το πλοίο πήρε μια απότομη, ισχυρή κλίση. Αυτή η κλίση στάθηκε μοιραία.Τα βαριά οχήματα στο γκαράζ μετατοπίστηκαν.Τα βυτιοφόρα συγκρούστηκαν βίαια μεταξύ τους.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκε διαρροή και μέσα σε δευτερόλεπτα ακολούθησε μια αλυσίδα τρομακτικών εκρήξεων.Η φωτιά επεκτάθηκε αστραπιαία λόγω της βενζίνης.

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Το «Χρυσή Αυγή» τυλίχθηκε στις φλόγες μέσα στη μαύρη, παγωμένη νύχτα και αναποδογύρισε, αφήνοντας τους ανθρώπους στο έλεος του παγωμένου Αιγαίου.

Η κινητοποίηση ήταν δραματική, αλλά η κακοκαιρία έκανε το έργο των διασωστών σχεδόν αδύνατο. Για τους 28, η μοίρα ήταν σκληρή. Οι εφημερίδες της εποχής έκαναν λόγο για μια από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες της σύγχρονης Ελλάδας.

Το ναυάγιο του «Χρυσή Αυγή» άλλαξε ριζικά τους κανόνες ασφαλείας για τη μεταφορά καυσίμων στα ελληνικά ακτοπλοϊκά δρομολόγια, καθώς αποδείχθηκε ολέθριο το να συνυπάρχουν επιβάτες και εύφλεκτα υλικά σε τέτοιες συνθήκες.