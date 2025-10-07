Ιερά Οδός: Στη φυλακή ο διανομέας που χτύπησε με κατσαβίδι οδηγό

Δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση του διανομέα, που επιτέθηκε -με κατσαβίδι- σε οδηγό στην Ιερά Οδό, καθώς μετά την απολογία του ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών, κρίθηκε προφυλακιστέος για τις πράξεις του.

Το περιστατικό στην Ιερά Οδό καταγράφηκε την περασμένη Παρασκευή, με τον οδηγό να τραυματίζεται στο αριστερό μάτι, την ώρα που ο διανομέας απολογήθηκε για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβη και τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορία οπλοχρησίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της εξύβρισης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 25χρονος απολογούμενος αποδέχθηκε την πράξη που του αποδίδεται, ωστόσο, φέρεται να ισχυρίστηκε πως βγήκε εκτός ελέγχου και επιτέθηκε στον οδηγό με κλειδί όταν εκείνος έβρισε τη μητέρα του.

Ιερά Οδός: Ο διανομέας κουβαλά τον μισό ποινικό κώδικα

Υπενθυμίζεται πως οι δύο άνδρες αντιπαρατέθηκαν λεκτικά για την παραβίαση STOP, με τον διανομέα να καρφώνει τελικά με κατσαβίδι στο μάτι τον 40χρονο οδηγό του ΙΧ, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Ο 25χρονος, ο οποίος παραδόθηκε, έχει πάνω του τον μισό ποινικό κώδικα. 19 φορές έχει συλληφθεί για βαρύτατα αδικήματα αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Στο παρελθόν έχει συλληφθεί για:

2025: Για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, κλοπή και περί όπλων

2023: Για ενδοοικογενειακή βία και απειλή σε βάρος του πατέρα του

2021: Για αρπαγή ανηλίκου και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους

2020: Για έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών

2019: Για ναρκωτικά

2018: Για ληστεία σε βάρος οδηγού ταξί