Ήχησε το 112 στην Πάτρα: Φωτιά στις παλιές εγκαταστάσεις της Pirelli

Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 δέχτηκαν οι κάτοικοι στην Πάτρα, καθώς μαίνεται η φωτιά στις παλιές εγκαταστάσεις της Pirelli.

Προειδοποιητικό μήνυμα, μέσω του 112, για επικίνδυνους καπνούς, έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα στις 19:55 κάτοικοι στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς μαίνεται η φωτιά στις παλιές εγκαταστάσεις της Pirelli.

Σύμφωνα με το προειδοποιητικό μήνυμα, λόγω φωτιάς σε υπαίθριο χώρο βιομηχανικής εγκατάστασης, στην περιοχή Λεύκα, νότια της Πάτρας, καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να ελέγξουν την φωτιά και να μην επεκταθεί σε γειτονικούς χώρους.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και η φωτιά μαίνεται σε στοίβες με λάστιχα στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου. Στην περιοχή κλήθηκε και πεζοπόρο τμήμα της 6ης ΕΜΟΔΕ («δασοκομάντος»).

