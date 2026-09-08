Ηλεκτρικά πατίνια: Τέσσερις ανήλικοι σοβαρά τραυματίες μέσα σε 15 ημέρες – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Σε μάστιγα για την οδική ασφάλεια ειδικά των νέων εξελίσσονται τα ηλεκτρικά πατίνια, καθώς μόνο τις τελευταίες 15 ημέρες, 4 ανήλικοι έχουν τραυματιστεί σοβαρά σε ατυχήματα όπου εμπλέκονται ηλεκτρικά πατίνια και ενώ είναι σε ισχύ η νομοθεσία, η οποία απαγορεύει την χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών! Τα δύο τελευταία περιστατικά καταγράφηκαν στα Γλυκά Νερά της Αττικής και στην Τήνο, τα περασμένα 24ωρα.

Στα Γλυκά Νερά, τραυματίστηκε σοβαρά ένας 16χρονος όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας 19χρονος. Ο νεαρός τραυματίας δίνει μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό στην Τήνο με τον σοβαρό τραυματισμό μίας 14χρονης συνεπιβάτιδας

Το δεύτερο πρόσφατο περιστατικό αφορά στον σοβαρό τραυματισμό μιας 14χρονης κοπέλας η οποία ήταν συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι στην Τήνο, που το οδηγούσε ένα κορίτσι σχεδόν 16 ετών. Υπό άγνωστες συνθήκες, το ηλεκτρικό πατίνι ανατράπηκε και τα κορίτσια έπεσαν στην άσφαλτο με την οδηγό να τραυματίζεται ελαφρά, αλλά την συνεπιβάτιδα της να υφίσταται βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η ασθενής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαία Κυριακού».

Γιαννάκος: «Σκοτώστρες τα ηλεκτρικά πατίνια»

Στο μεταξύ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος χαρακτηρίζει τα ηλεκτρικά πατίνια «σκοτώστρες» και ζητά άμεσα τη λήψη μέτρων και την απόσυρση τους από τους δρόμους, καθώς μόνο μέσα στο Α’ εξάμηνο του 2026, περισσότεροι από 300 ανήλικοι έχουν τραυματιστεί σε ατυχήματα και έχει καταγραφεί ένας θάνατος. Παρότι η ανησυχητική αύξηση των ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια και της παράνομης χρήσης τους από ανήλικους και γενικά από επιβάτες χωρίς τα προβλεπόμενα (υποχρεωτικό κράνος και υποχρεωτική ασφάλιση) έχει ενεργοποιήσει νέο εκτεταμένο «σαφάρι» ελέγχων από την Τροχαία, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος υπογραμμίζει πως είναι αδύνατον να υπάρχει εποπτεία από τους γονείς και την αστυνομία σε κάθε δρόμο!

Τι ισχύει με τη νέα νομοθεσία

Διευκρινίζεται ότι η νέα νομοθεσία για τα ηλεκτρικά πατίνια (Ε.Π.Η.Ο.) έχει θεσπίσει ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο για την χρήση τους. Με βάση τον νέο νόμο, οι αλλαγές και υποχρεώσεις που ισχύουν για τους οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών περιλαμβάνουν την υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, την υποχρεωτική χρήση προστατευτικού κράνους και την απαγόρευση της χρήσης τους σε άτομα κάτω των 17 ετών.

Συγκεκριμένα καθιερώνεται για πρώτη φορά η υποχρεωτική ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια, είτε πρόκειται για ιδιωτικά είτε για ενοικιαζόμενα. Το ελάχιστο όριο κάλυψης για αποζημιώσεις ορίζεται στα 50.000 ευρώ. Οι οδηγοί πρέπει να φέρουν μαζί τους ανά πάσα στιγμή το αποδεικτικό ασφάλισης και έγγραφο ταυτοποίησης, ενώ το πρόστιμο για έλλειψη ασφάλειας ανέρχεται στα 250 ευρώ.

Επίσης, η χρήση εγκεκριμένου προστατευτικού κράνους είναι υποχρεωτική για όλους τους αναβάτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, ενώ συνιστάται η χρήση ανακλαστικού γιλέκου κατά τις νυχτερινές ώρες.

Με βάση το Νόμο ισχύει καθολική απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Απαγορεύεται επίσης η πώληση ή εκμίσθωσή τους σε ανηλίκους. Το πρόστιμο για οδήγηση από άτομο κάτω των 17 ετών είναι 150 ευρώ. Επίσης, απαγορεύεται αυστηρά η κίνηση σε δρόμους με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ./ώρα, με το πρόστιμο σε αυτή την περίπτωση να αγγίζει τα 350 ευρώ. Επιπλέον, με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, οι εταιρείες ή τα καταστήματα που πωλούν, διαθέτουν ή ενοικιάζουν ηλεκτρικό πατίνι σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών αντιμετωπίζουν πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Περισσότερα από 100 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια

Παρόλα αυτά, έως σήμερα έχουν καταγραφεί συνολικά 109 τροχαία περιστατικά με ηλεκτρικά πατίνια, εκ των οποίων τα δύο ήταν θανατηφόρα. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 300- 400 παιδιά και έφηβοι έχουν τραυματιστεί σε τέτοιου είδους ατυχήματα, με περισσότερους από τους μισούς τραυματίες να χρειάζονται νοσηλεία σε νοσοκομεία Παίδων. Πολύ συχνό αίτιο ατυχήματος είναι κατά τους ειδικούς η παράνομη συνεπιβίβαση σύμφωνα με τον ΚΟΚ, δηλαδή η παράνομη μεταφορά δεύτερου ατόμου πάνω στο ηλεκτρικό πατίνι που απαγορεύεται ρητά από τον νόμο και από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς επηρεάζει τη σταθερότητα του οχήματος, όπως ακριβώς συνέβη και στο ατύχημα της Τήνου, όπου τραυματίστηκε σοβαρά το 14χρονο κορίτσι.

Και η μη χρήση κράνους αποτελεί βασική αιτία τραυματισμών, με τη συντριπτική πλειονότητα των ανηλίκων να μη φορά προστατευτικό κράνος. Σημειώνεται ότι σε προηγούμενους ελέγχους της Τροχαίας Αττικής για οδικές παραβάσεις μέσα στο 2026, τουλάχιστον 200 παραβάσεις αφορούσαν επιβάτες ηλεκτρικών πατινιών, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η παράνομη χρήση πατινιών εξελίσσεται σε φλέγον ζήτημα οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.