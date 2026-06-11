Ίλιον: Σε ψυχιατρική κλινική ο οδηγός που γρονθοκόπησε γυναίκα για την προτεραιότητα

Νεότερα στοιχεία όσον αφορά στο σοκαριστικό περιστατικό που έλαβε χώρα σε δρόμο στο Ίλιον, όπου άνδρας οδηγός επιτέθηκε σε γυναίκα, λόγω της προτεραιότητας και την χτύπησε μπροστά στα μάτια του παιδιού της.

Το θύμα της επίθεσης, απευθύνθηκε το αστυνομικό τμήμα της περιοχής της για να καταθέσει μήνυση για τις κατηγορίες της απρόκλητης επίθεσης και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, όπως ενημέρωσε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο MEGA.

Από την εξέταση του βίντεο από το περιστατικό βρέθηκε το όχημα που οδηγούσε ο άνδρας και διαπιστώθηκε ότι δεν ανήκε στον ίδιο, αλλά ήταν σε διαδικασία μεταβίβασης σε αυτόν.

Τελικώς, ταυτοποίθηκε και εκείνος και εντοπίστηκε από την αστυνομία.

Με εντολή εισαγγελέα, ωστόσο, οδηγήθηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο όπου έγινε εξέτασή του και τελικώς κρατήθηκε για νοσηλεία, είπε η ίδια.

Σύμφωνα με την κα Δημογλίδου το ίδιο άτομο είχε εισαχθεί και στο παρελθόν σε κλινική και φαίνεται να αντιμετωπίζει προβλήματα, «και ίσως εξηγείται και η επίθεση».

Ο φάκελος της υπόθεσης θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα που θα αποφανθεί για το εάν θα γίνει δίωξη ή όχι.